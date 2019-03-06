退撫基金由政府操控 全教產呼籲政府斷開黑手

2019-03-06 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



行政院、考試院函請審議退撫基金草案，全國教育產業總工會今天表示，草案沒有跟隨國際腳步，將投資績效列為管理關鍵，且基金管理委員會隸屬於銓敘部，管理仍由政府操控，要求政府拿開黑手。

全教產理事長黃耀南、國民黨立委曾銘宗、黃昭順、林為洲、和民進黨立委許智傑今天舉行記者會，認為退撫基金修法黑箱、權責不清，呼籲政府黑手不要介入。

黃耀南說，政府成立退撫基金已經超過20年，這20多年政府不但投資績效不高，還想透過今年1月的退撫基金三法修法，維持退撫基金的黑箱作業，讓政府黑手持續介入退撫基金，他認為這次的退撫基金修法只是掩人耳目的假改革。

黃耀南說，世界銀行指出，由政府管理的退休基金投資表現是令人沮喪的，全教產研究國際案例後發現，退休制度改革成功，基金投資表現優異的國家例如加拿大、荷蘭、澳洲等，都是把政府退出退休基金管理列為退休金改革的第一步，但我國的基金管理委員不但完全由政府指派，根據草案政府官員可以占管理委員的三分之二，根本無法迴避政府的政治利益。

曾銘宗說，政府過去年改，只著重砍福利、減少支出，卻沒有著眼瑜如何提高基金經營績效，他也提出修法草案，要求退休人員的參與比例提高到二分之一，委員會每個月公告基金收支及運用情形，另外基金提撥能力的委託精算每三年進行一次，一次精算50年。

公務人員退休撫卹基金管理委員會執行秘書高誓男說，無論是監理會還是管理委員會，都有利害人團體代表，現在帳目也是公開透明，網站每個月會公告電子報，在這樣的情況下不會發生政府不當介入，記者會上的說法太沉重，他們也希望基金績效好。