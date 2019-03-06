《工輔法》擋違章工廠 將納入吹哨者條款

2019-03-06 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



針對我國農地違建工廠情況頻繁，行政院今表示《工輔法》修正將納入吹哨者條款，並研議修法，中央可以代地方執行拆除違章工廠，只是流程配套，改善期、處以罰鍰等等還需很細緻的配套。

環團今赴行政院抗議他們2017檢舉的工廠至今還在營運，痛批政府騙人、即報即拆根本是假的，至今也只公布過第一波拆遷名單，高喊「新建違章工廠拆拆拆！」地球公民基金會專員吳其融表示，環團主張政府應將新建農地違建工廠即報即拆的資訊全公開，經濟部更必須優先輔導中、高汙染違章工廠。

行政院經濟能源農業處參議呂貞慧出面接受陳情，她表示《工輔法》修正部分，政委張景森已經開過8次會議，法裡面很重要的105年5月20日之後不新增工廠是很確定的，農地不允許有汙染也都宣示過，包括新增違章工廠不允許合法化，農地上不允許新汙染，中高汙染全部遷到工業區，低汙染的廠房則是會檢視製程。

呂貞慧還說，環團先前訴求的包含吹哨者條款，這次《工輔法》修法也會納入，只是執行上還是縣市政府要執行。雖然執行拆遷應該是地方政府工作，但呂貞慧指出，如果地方不做，這次修法也研議中央可以代為執行，只是整體流程配套，改善期、處以罰鍰等等都需很細緻的配套。

針對環團質疑為何至今還沒有第二波拆遷名單公開，以及能否將拆遷資訊全公開，呂貞慧指出，經濟部與地方政府已經開過會，都有在處理，但資訊是否全都露她無法回答。

外傳《工輔法》修法要讓違章工廠只要每2年繳回饋金就能繼續經營，呂貞慧並未否認，她說業者要先提計畫，計畫審核通過後納管，納管計畫後，會檢視土地用地能否變更為合法用地，而在這過程中，業者確實要繳納回饋金，前提是違章工廠所在處會依照《國土計畫法》調整成城鄉發展區，只是期程上，得等105年5月20日之後新增的工廠處理完畢後，才會展開這個程序。