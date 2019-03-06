中正紀念堂轉型有共識？ 諮詢小組最初曾想拆除

2019-03-06 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中正紀念堂轉型方案今在立法院成為質詢焦點，文化部長鄭麗君表示，文化部為公民舉辦的願景工作坊凝聚的共識，和促轉會提出「解除現存地景威權性格」五項原則相去不遠。不過連文化部找專家學者成立的中正紀念堂轉型推動諮詢小組都有成員認為，文化部面對中正紀念堂轉型應真正讓所有人聲音被聽到，不能成一言堂。

文化部前年成立中正紀念堂轉型推動諮詢小組，原本政治立場同質性很高，後在各界質疑下，擴大成員領域。據了解，小組最初原本許多成員認為該拆除中正紀念堂，後經其他成員抗議，才朝不拆建築方向進行。

也是中正紀念堂轉型推動諮詢小組成員的藝術家陳建北表示，轉型正義是好事，但該用很謙虛的態度處理，最怕變成只容許特定聲調出現的一言堂。

長年從事藝術創作並在大學任教的陳建北，曾代表參加威尼斯藝術雙年展，不少作品思索權力對社會資源、知識系統的左右。他說，他一直認為轉型正義絕對不能只限定片面的歷史或族群，應該從過去所有的歷史回看，包括漢人欺壓原住民的轉型正義、日本人統治包括原住民等台灣人的轉型正義，乃至台灣本島對離島居民的轉型正義。

他舉例，三年前他做台灣雙年展作品時，主題是「是誰離島 離島誰是」，就是探討權力對所謂離島的定義運作。台灣稱馬祖、金門是離島，但中心、邊陲的位置到底誰來界定，彼此的關係又該為何？他也是在離島創作時，才知道當年因為國共戰爭，離島居民有很多土地都被徵收，至今都沒還給居民。

又像他前幾年因為做「吾鄉、吾土系列二：你甘知影阮的名─台北植物園」時，探討全球植物學分類對「非我族類」、「非主流」的排除，因緣際會去布農族部落教當地老人畫祖先怎麼種田，結果老人說現在部落裡的田並非祖先的田，因為他們以前住在中央山脈上面，被日本政府強迫遷村兩次才來到此處，「這不也該是轉型正義該探討？」

未來中正紀念堂預定會有藝文空間，陳建北說，在民主時代的21世紀，以藝術家對蔣中正的創作來說，雖已不致有人會把蔣中正當作聖像，但若有人要讚揚蔣，為什麼不可以？他認為，每位創作者都代表其思維，只要有邏輯、有脈絡，都該被容許，畢竟這都代表過去歷史的一部分，最怕透過各種審查，變成只容許特定聲音出現。