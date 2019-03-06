大觀自救會陳抗 退輔會：法院18日強制拆屋還地

2019-03-06 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



大觀自救會上午在行政院前展開陳抗活動，訴求原地續住。但退輔會今強硬表示，法院已訂本月18日強制執行拆屋還地，籲違占用戶尊重法院判決，主動返還土地。

退輔會聲明表示：板橋榮家經管國有土地自民國45年起即為國有土地，並無違占戶所稱居住權爭議。大觀自救會所指現居當地的違占戶，當年也是不具安置資格的「市場承租戶」，且多年下來，很多住戶早已換手易主，他們長期違法占用國有土地逾50餘年，卻從未付出過任何代價。

退輔會說：板橋榮家多次協商要求住戶遷離未果，至97年依法提起訴訟，經最高法院三審定讞，法院並訂於3月18日強制執行拆屋還地。

退輔會說：基於和諧處理及協助弱勢榮民榮眷的立場，該會已先後協調地方政府申請社會住宅、包租代管或租金補貼等具體措施方案，多數違占戶已依法院判決結果還地他遷，但至今仍有少數違占戶藉「歷史脈絡」、「居住正義」等似是而非的話語，罔顧法院判決效力，堅持原地續住，並拒絕退輔會任何協助方案。

退輔會表示，如果接受違佔戶主張，社會公平正義何在？政府立場何在？司法尊嚴何在？大觀自救會成員並非均屬違占戶，卻多次製造社會紛擾的不當陳抗活動，退輔會至表遺憾，籲違占用戶理性對待，尊重法院判決，主動返還土地。