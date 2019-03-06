違建工廠喊拆2年都還在 環團痛批政府騙人

2019-03-06 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



我國農地違建工廠情況頻繁，蔡英文總統上台後下令即報即拆，但環團今赴行政院抗議他們2017檢舉的工廠至今還在營運，痛批政府騙人，說即報即拆根本是假的，高喊「新建違章工廠拆拆拆！」地球公民基金會專員吳其融則表示，環團主張政府應將新建農地違建工廠即報即拆的資訊全公開，經濟部更必須優先輔導中、高汙染違章工廠。

針對農地建工廠，行政院長蘇貞昌日前在立法院宣示，不會再浪費1萬4千多公頃的浪費農地去安置工廠，但環團與地方團體質疑原先的即報即拆並沒有最新動作。彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英批評，政府明明就說即報即拆，但他們2017檢舉的工廠至今還在營運，今年1月份檢舉的工廠甚至昨天去勘查時已經冒出3家，「環保團體檢舉那麼久，即報即拆根本是假的！」

根據環團提供的資訊，截至今年2月份為止，全台各地農地違章工廠占用農地筆數全台灣達到13萬4574筆，其中台中市以2萬4182筆位居第一、彰化縣也達1萬7961筆，桃園市1萬7403筆、高雄市1萬5973筆、台南市1萬3976筆、新北市1萬1499筆，直轄市僅有台北市沒有破萬。

主婦聯盟環境保護基金會研究員湯琳翔指出，2年前大家就在行政院要求520即報即拆，但至今環團抗議的口號還是差不多，顯示仍有很大的努力空間。他批評台灣農工生產區位混雜，就是違章工廠造成的，且根據《工輔法》第33條設置的違章工廠特定地區，一比較就會發現，和環保署公告汙染控制場址的點位有許多重疊。

湯琳翔也質疑行政院沒有追蹤「即報即拆」政策，因為蔡英文宣示之後雖然拆了10多家，但持續都有違章工廠增加，因此行政院應比照2017年專案，公布違章工廠資訊，把地點資訊、誰在包庇全部公開。

台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓則諷刺，宜蘭縣是因為蓋很多農舍被戲稱是用「洗澡水種田」，彰化縣、桃園市等縣市違章工廠如此多，根本就是用「工廠廢水在種田」。