立委提案 建置資料庫查閱狼師、不適任保母或機構

2019-03-06 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



補習班狼師、兒少機構性侵、保母或托嬰中心不當對待事件層出不窮，目前卻沒有完善的官方資料庫掌握施虐者。立法院今審查兒童及少年福利與權益保障法修正草案，其中提案包括建立兒少保護資料庫以供查閱不適任專業人員。

立委李麗芬、陳亭妃等人都有相關提案，提議主管機關建立兒少保護事件電子資料庫，讓警政、社政、教育機關、補習進修機構、社會公正人士、教育團體等單位可查閱不適任的人員，更確實保護兒少。衛福部表達認同，但指出在資料使用對象、處理、利用上，應依個人資料保護法授權主管機關另訂辦法。

立法院衛環委員會今審查的兒少法修正提案多達37個以上的版本，上午進行提案說明與質詢，下午開始進入審查。立委王育敏提案規範托嬰中心加裝件事攝影設備，否則受虐嬰兒無法清楚表達自己的處境，家長也無從舉證。立委吳琪銘、何欣純等人提議提高罰鍰，何欣純提議應針對加害者處最高100萬元，並公布其姓名或名稱。

立委李彥秀說，若僅加重刑罰，缺乏好的教育規畫，無助降低加害者再犯率，因此她提議在加害人處遇計畫中提升教育功能，應讓加害人在刑罰執行完畢後再付保護管束，接受完整的處遇計畫。

立委張廖萬堅提議，建立6歲以下兒童死亡原因個案複審制度。張廖萬堅表示，兒童死因複審制度在英國、澳洲、紐西蘭、日本均有施行，藉由跨機構、跨團隊專業團隊討論，找出可矯正的致死原因，再經由行政措施系統性地改善，如此才能有效降低嬰幼兒死亡率。