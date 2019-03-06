電視政見發表會 余天、鄭世維相互較勁

2019-03-06 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



三重立委補選投票即將到來，今舉辦電視政見發表會，由民進黨的余天率先發表，國民黨鄭世維第二位發言，無黨的蘇卿彥為第三位發言者。

余天會前受訪指出，他的政見都是基層里長告訴他，且都記在腦中，今會提出托育、托老、治安問題，至於監視器都已經壞了，會強力爭取，他最大政見就是傾聽民意、滿足民意。

不過對手鄭世維可能將在選前之夜找來高雄市長韓國瑜與韓的女兒韓冰站台，余天說，（韓國瑜）來就來，他只能靠三重鄉親給他溫暖支持，總統蔡英文、行政院副院長陳其邁都會來站台，陳其邁會陪同掃街，至於台北市長柯文哲則由幕僚聯繫。

鄭世維會前表示，三重民眾最希望的就是都市更新，另外老人長照、幼兒托育問題也都是關注項目，此外，新北市政府欠缺中央給的統籌分配稅款也會極力爭取，因為新北有近4百萬人口，地方上經費相當拮据。

鄭世維表示，中央與地方權責不同，他過去擔任議員的時候，所有監視器都已經系統數位化，而這是地方權責，中央視需要協助都市更新項目，立法委員在中央修法、立法，才能與地方相互結合