坦言中正紀念堂是衝突焦點 鄭麗君：如何轉型最後蘇貞昌決定

2019-03-06 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中正紀念堂。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中正紀念堂爭議不斷，文化部長鄭麗君今表示，中正紀念堂確實是社會衝突的焦點，轉型正義的目的就是要消弭分歧，讓社會邁向和解、大家建構共同的人權觀點。至於中正紀念堂究竟如何轉型，行政院長蘇貞昌有最後決策相關職權，文化部都尊重。

立法院教育及文化委員會邀文化部業務報告並備詢，立委關切中正紀念堂轉型議題。立委柯志恩指出，政務委員林萬億上月提到有人建議將中正紀念堂改為歷屆總統紀念館或立法院，問此兩案是否就在中正紀念堂轉型規畫報告中？

文化部長鄭麗君表示，此兩案在文化部為中正紀念堂舉行願景工作坊時，是有人提出，但各種意見很多，文化部最後是將願景工作坊意見凝聚成兩個方案送到行政院，行政院還在跨部會協商階段，等有具體方向，就會對外說明。至於行政院長蘇貞昌說中正紀念堂是台灣人共同資產，不會拆除，鄭麗君說，行政院長對此有最後決策相關職權，他們當然尊重。

柯志恩也表示，去年7月一群獨派青年到中正紀念堂對蔣介石銅像丟漆彈，當時古蹟修復花了29萬元清潔費，問鄭麗君要不要提告求償，否則中正紀念堂管理處處長會有瀆職之虞。鄭麗君表示，警方當天就有調查，也有來函中正紀念堂管理處詢問相關資料，至於要否提告，鄭麗君僅表示該案都在警方調查中。