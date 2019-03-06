親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
同婚法立法對決
斑馬線設計缺失
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

救動物但不顧人權？ WWF的屠殺與軍火交易醜聞

坦言中正紀念堂是衝突焦點 鄭麗君：如何轉型最後蘇貞昌決定

2019-03-06 10:20聯合報 記者何定照╱即時報導

中正紀念堂。圖／聯合報系資料照片
中正紀念堂。圖／聯合報系資料照片
分享

中正紀念堂爭議不斷，文化部鄭麗君今表示，中正紀念堂確實是社會衝突的焦點，轉型正義的目的就是要消弭分歧，讓社會邁向和解、大家建構共同的人權觀點。至於中正紀念堂究竟如何轉型，行政院長蘇貞昌有最後決策相關職權，文化部都尊重。

立法院教育及文化委員會邀文化部業務報告並備詢，立委關切中正紀念堂轉型議題。立委柯志恩指出，政務委員林萬億上月提到有人建議將中正紀念堂改為歷屆總統紀念館或立法院，問此兩案是否就在中正紀念堂轉型規畫報告中？

文化部長鄭麗君表示，此兩案在文化部為中正紀念堂舉行願景工作坊時，是有人提出，但各種意見很多，文化部最後是將願景工作坊意見凝聚成兩個方案送到行政院，行政院還在跨部會協商階段，等有具體方向，就會對外說明。至於行政院長蘇貞昌說中正紀念堂是台灣人共同資產，不會拆除，鄭麗君說，行政院長對此有最後決策相關職權，他們當然尊重。

柯志恩也表示，去年7月一群獨派青年到中正紀念堂對蔣介石銅像丟漆彈，當時古蹟修復花了29萬元清潔費，問鄭麗君要不要提告求償，否則中正紀念堂管理處處長會有瀆職之虞。鄭麗君表示，警方當天就有調查，也有來函中正紀念堂管理處詢問相關資料，至於要否提告，鄭麗君僅表示該案都在警方調查中。

面對柯志恩針對中正紀念堂不斷質詢，鄭麗君表示，中正紀念堂案在民主社會當下確實有社會分歧，也成為社會衝突焦點，轉型正義的目的就是要讓社會邁向和解，以讓大家面對過去的歷史為出發點，建立共同的人權看法，這樣台灣才能消弭分歧，一起前進。

文化部長鄭麗君。記者何定照／攝影
文化部長鄭麗君。記者何定照／攝影
分享
立委柯志恩。記者何定照／攝影
立委柯志恩。記者何定照／攝影
分享

中正紀念堂鄭麗君文化部

相關新聞

我缺席世衛疫苗會議 美：支持台灣有意義參與國際組織

2019-03-06 00:57

鄭文燦訪華府 首日臉書打卡拜會白宮

2019-03-05 23:17

洪慈庸今晚生了 她臉書：謝謝妳成為我的家人

2019-03-05 22:56

挺朱立倫選總統？馬英九：優秀黨員參選都支持、祝福

2019-03-06 10:37

國民黨恭祝福德正神聖誕 黨內大老齊聚

2019-03-06 10:37

中正紀念堂銅像拆不拆 卡在這兩個法

2019-03-06 10:31

立委提案 建置資料庫查閱狼師、不適任保母或機構

2019-03-06 10:29

電視政見發表會 余天、鄭世維相互較勁

2019-03-06 10:25

5年釀600死 徐國勇：增加酒駕熱點攔檢 讓他律變自律

2019-03-06 10:00

為免再有管中閔案放水質疑 監院制訂委員請假新規定

2019-03-06 09:38

影╱韓國瑜吃早餐遇陳情 「包子吃不成了！」

2019-03-06 09:11

24年前…5顆太陽排隊探「他」 韓國瑜只輸這個后羿

2019-03-06 08:00

【重磅快評】非核家園=荷包縮水+犧牲健康

2019-03-06 07:46

鄭文燦會美國務院代副助卿 牽手來自台灣

2019-03-06 03:47

大陸擋我赴疫苗會議 中部醫界抗議

2019-03-05 23:57

機械業連兩年破兆 蔡英文諷馬英九「雞蛋不用只放一個籃子」

2019-03-05 22:25

毛嘉慶之贏的條件：少說幹活少算計 真誠才有局

2019-03-05 21:47

謝長廷：美日想與台灣安保對話 但有顧慮

2019-03-05 20:04

漫畫蘇貞昌頭髮被畫少 林佳龍：院長本人髮量比較多！

2019-03-05 17:59

真的嗎？兩岸外交部網上互動 推特上首度文字較勁

2019-03-05 17:57

蔡英文拋安保對話遭拒 朱立倫：日本不想隨之起舞

2019-03-05 17:55

獨／400億元紅利分弱勢？行政院決編入明年總預算

2019-03-05 17:18

遭韓國瑜譏酸梅 林濁水：批評建議都被封「韓酸」

2019-03-05 17:14

立委問新台幣改版 蘇貞昌：目前沒有計畫

2019-03-05 16:59

影／日拒蔡英文安保對話、蘇貞昌無語一秒 藍委：丟盡國家的臉

2019-03-05 16:52

馬英九「陪同」夫人周美青參觀中職特展

2019-03-05 16:50

推大選併和平中立公投 呂秀蓮向中選會遞案

2019-03-05 16:43

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27

蔡英文提安保對話遭拒 郝龍斌：沒套好招的獨角戲

2019-03-05 16:13

台灣在RCEP遭邊緣化？吳釗燮：中國扮演過重角色

2019-03-05 16:04

國民黨自掃門前雪陋習 蔡正元：從韓國瑜開始改變

2019-03-05 15:41

影／同婚專法逕付二讀 黃昭順跳針嗆蘇貞昌：你沒有憤怒嗎？

2019-03-05 15:32

影／朱立倫拜會韓國瑜 兩人見面大擁抱

2019-03-05 14:56

立委不滿兩岸關係作為 蘇揆：請批評習近平一下

2019-03-05 14:45

陳芳明點名這些綠委 「嚴重挑戰轉型正義的精神」

2019-03-05 14:39

2025電價將大漲三成 台大醫：謊言堆砌出的能源政策

2019-03-05 14:33

產經新聞社論 籲日本與台灣安保對話

2019-03-05 14:31

公投脫鉤大選卡核能減煤？ 蘇：民進黨政府沒在怕

2019-03-05 14:29

為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評

2019-03-05 14:23
看更多

熱門文章

韓國瑜今晚夜宿運將家 連出嫁女都用這理由回家

2019-03-05 18:40

吳子嘉公佈民調他臉色鐵青？ 謝龍介回應： 是有嚇到啦

2019-03-05 12:51

夜宿運將家 韓國瑜見高粱加花生迎賓笑說要戒酒

2019-03-05 21:54

中科院參加海外防衛展 透露陸射劍二飛彈射程

2019-03-05 18:39

影／日拒蔡英文安保對話、蘇貞昌無語一秒 藍委：丟盡國家的臉

2019-03-05 16:52

蘇貞昌提醒陸不放棄武力 韓國瑜：放心，也絕不帶掃帚

2019-03-05 13:41

影╱韓國瑜吃早餐遇陳情 「包子吃不成了！」

2019-03-06 09:11

24年前…5顆太陽排隊探「他」 韓國瑜只輸這個后羿

2019-03-06 08:00

朱馬團隊合體攻2020 朱立倫將啟動傾聽民意之旅

2019-03-05 22:25

謝龍介要賣100貨櫃麻豆文旦 柚農點出這關鍵

2019-03-05 15:49

機械業連兩年破兆 蔡英文諷馬英九「雞蛋不用只放一個籃子」

2019-03-05 22:25

韓國瑜：手心手背都是肉 朱立倫：我們不會成對手

2019-03-05 16:22

「韓粉」運將社區前苦等韓國瑜 只為了和市長合影

2019-03-06 00:12

王見王！朱立倫下午將與韓國瑜會面

2019-03-05 11:43

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27

中科院航空所長馬萬鈞可望轉任漢翔總經理

2019-03-06 02:22

林國慶：台南立委補選郭國文 小二就含恨千萬別變小三

2019-03-05 19:35

國民黨自掃門前雪陋習 蔡正元：從韓國瑜開始改變

2019-03-05 15:41

黃昭順質詢嗆不滿意就回去 蘇貞昌說完謝謝真的回座

2019-03-05 12:44

朱立倫：我做什麼 韓國瑜會支持我

2019-03-05 20:54

洪慈庸今晚生了 她臉書：謝謝妳成為我的家人

2019-03-05 22:56

謝龍介領先郭國文12％？民進黨：和我們內部做的差太多

2019-03-05 12:39

大潭藻礁被列全球希望熱點 孫大千：鄭文燦臉很腫

2019-03-06 09:05

高雄區長戶所主任大調動 韓國瑜落實拚經濟

2019-03-05 10:58

民調小贏余天 鄭世維：余天大哥說贏我20%耶？

2019-03-05 11:01

【即時短評】朱立倫會韓國瑜 不失分就是加分

2019-03-05 14:17

朱立倫翻出21年前選立委的戰袍 清晨陪鄭世維掃街拜票

2019-03-06 06:39

我缺席世衛疫苗會議 美：支持台灣有意義參與國際組織

2019-03-06 00:57

為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評

2019-03-05 14:23

鄭文燦訪華府 首日臉書打卡拜會白宮

2019-03-05 23:17

拚命掃街拉票扭傷腳 賴清德籲：大家不要放棄民進黨

2019-03-05 12:05

鬆口選總統？吳敦義：保留萬分之一的機會

2019-03-05 21:26

陳芳明點名這些綠委 「嚴重挑戰轉型正義的精神」

2019-03-05 14:39

高雄農產貨出去 席捲日本市場

2019-03-05 16:22

【即時短評】國民黨太陽向禿子借光 不如自己發光

2019-03-05 22:32

馬英九「陪同」夫人周美青參觀中職特展

2019-03-05 16:50

【重磅快評】王金平說「只做一任」的政治解碼

2019-03-05 14:16

海軍敦睦艦隊開航 想登艦參觀看這裡

2019-03-05 19:35

獨／400億元紅利分弱勢？行政院決編入明年總預算

2019-03-05 17:18

朱韓會一小時…朱稱我們不是對手 韓說手心手背都是肉

2019-03-06 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top