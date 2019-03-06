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5年釀600死 徐國勇：增加酒駕熱點攔檢 讓他律變自律

2019-03-06 10:00聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

立法院內政委員會今針對「酒駕猖獗─如何有效杜絕酒駕與執法之具體措施」進行專題報告，內政部徐國勇上午受訪表示，要提升熱點攔檢，減少員警勤務負擔，讓酒駕取締更有力量，盼能讓酒駕行為藉由他律變成自律。

根據內政部最新資料，103年至107年酒駕肇事死亡人數已經造成600人死亡、3萬5991人受傷。

徐國勇表示，酒駕的攔檢勤務一直在進行，強度並沒有減少，酒駕攔檢次數增加會讓警察工作增加，所以必須將攔檢放在熱點，如比較都市化或是鄉村餐廳多的地方，對於防止酒駕會有一定的效果。他強調，要降低無效的攔檢，讓熱點攔檢能夠提升，這樣就不會增加員警負擔，也可以讓酒駕取締更加有力量，希望可以讓他律變成自律。

徐國勇說，這幾年酒駕件數確實有降低，但從11萬件降到10萬件，幅度不明顯，所以要從他律變成駕駛人自律，這是最重要的。

對於酒駕是否最高處以死刑？徐國勇表示，刑法是法務部主管，要尊重法務部。但如果酒駕行為一再出現，在刑法第16條有個理論，稱為「可控制原因行為」，就是當你發生事故的原因是可以控制的，卻不去控制他，就是故意行為，會往不確定故意殺人的部分去處理。

徐國勇說，你可以選擇不喝酒，也可以選擇喝酒不開車，但偏偏選擇喝酒開車；你選擇不喝酒可以控制，可是你卻選擇不去控制他，喝酒了又開車，喝酒開車會發生事故甚至撞死人，這行情況就有不確定故意。

對於同車乘客明知駕駛酒駕卻不阻止，徐國勇表示，這會有幫助犯的問題；而代客泊車的人，徐國勇也說，如果他是醉醺醺就不應該把鑰匙交給他。不過現階段都是道德控制，但要看有什麼樣的方式能夠從他律便自律，有相關法律要去克服。

不過徐國勇也說，如果沒有鼓勵酒駕只是單純搭車的是不是可以用行政罰(罰錢)來處理，因為社會責難的高低是不一樣的。

針對泊車或是同車的人是否要處理，徐國勇表示，目前交通管理處罰條例在立法院已經進入協商，內政部會提供相關意見跟立委溝通。

內政部長徐國勇。聯合報系資料照片
內政部長徐國勇。聯合報系資料照片
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕徐國勇內政部

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