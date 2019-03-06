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前朝打臉收割？韓國瑜支持推薦高雄春藝草地音樂會

2019-03-06 09:49聯合報 記者徐如宜╱即時報導

連辦10年的「高雄春天藝術節」，是高雄指標性藝文活動，由前市府陳菊團隊規畫，培養大批藝文欣賞人口，也讓高雄成功擺脫文化沙漠之名。今年春藝系列演出又將展開，卻爆出新市府團隊「收割說」，市長韓國瑜不管這些紛擾，在官方LINE上，向50萬粉絲推薦今年高雄春天藝術節的兩檔、四場草地音樂會，分別是《E.T.外星人》與《新天堂樂園》。

高雄2月代言人陳文茜日前在臉書PO文，拜託新市長不要停辦草地音樂會，還介紹了今年的新活動，表達方式讓不少人以為春藝是韓市府規畫的。高雄市文化局前局長尹立還跳出來打臉陳文茜，指草地音樂會是在2009年1月，由當時的文化局長史哲擇定在高美館推出譚盾《臥虎藏龍》經典交響音樂會，號稱「一場沒有椅子的音樂會」，自此與自然環境結合的草地音樂會，以各種形式風行全台。而高雄也以跟電影影像結合售票，並作為每年春天藝術節開場，搭配高畫質巨型螢幕與樂團現場演出的大型交響音樂會，這是春藝的品牌也是高雄市交響樂團的招牌，而且草地音樂會幾乎每年是演出前一年就簽訂，12月就售票。

尹立在臉書上說，還是感謝任何幫忙行銷草地音樂會的人，但城市不會在自我矮化中進步，更何況草地音樂會是從高雄市發明的。之前有規畫才有內容可以被收割，市政府是一體的，本來就是延續的，「但現在沒有施政願景與藍圖規畫，明年就沒有前朝的東西可以講了。」

雖然高雄春天藝術節引發前任、現任市府團隊「收割說」之議，民眾最關心的，還是春藝到底會不會繼續辦下去？還有沒有優質藝文節目可以就近欣賞？

韓國瑜昨晚在官方LINE上，向50萬粉絲推薦今年高雄春天藝術節的兩檔、四場草地音樂會，分別是《E.T.外星人》與《新天堂樂園》，以行動支持春藝草地音樂會。

韓國瑜說，高雄春天藝術節滿10歲了🎉！今年的開幕大戲首先會在高雄市立美術館舉行《E.T.外星人》與《新天堂樂園》兩檔共四場的草地音樂會，所謂草地音樂會，便是坐在草地上享受音樂、電影，或喝著紅酒，或酌伴輕食，在春夜微風星光燦爛的高美館草坡，用最輕鬆的方式體驗交響樂。

韓國瑜歡迎市民朋友來體驗經典電影搭配高雄市立交響樂團LIVE演出的絕妙好滋味，並承諾如果有空，也會到那邊走走，希望可以在美麗的星空下與各位好朋友一起享受電影與音樂交織出的美好夜晚。

高雄春藝草地音樂會票價499元，同場次同時購買4張票券可享九折優惠，優惠套票需洽兩廳院售票系統購買。活動詳情可上網https://reurl.cc/K3OZ9。

高雄市長韓國瑜推薦今年春天藝術節草地音樂會《E.T.外星人》。圖／高雄市文化局提...
高雄市長韓國瑜推薦今年春天藝術節草地音樂會《E.T.外星人》。圖／高雄市文化局提供、照片版權／™ & © Universal Studios.
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高雄春天藝術節草地音樂會每場都吸引成千上萬觀眾。圖／報系資料照
高雄春天藝術節草地音樂會每場都吸引成千上萬觀眾。圖／報系資料照
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音樂會韓國瑜藝術節

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