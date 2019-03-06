為免再有管案放水質疑 監院制訂委員請假新規定

2019-03-06 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



今年1月15日，監察院通過彈劾台大校長管中閔，使外界大為訝異。由於院方依預定排序通知監委出席時，請假的5位監委皆屬「馬系」，尤其尹祚芊、包宗和兩人係臨時請假，已經超過通知其他監委遞補的時限，引此引發「放水」質疑。雖然監委們事後澄清表示，並不知道會議打算彈劾的是什麼案子，不過昨日監察院的委員談話會中，仍決定加嚴彈劾審查會議的請假規定。

依據出席監委指出，為避免未來請假再度形成爭議，未來監委若在收到彈劾案文前2天請假，就依規定遞補。但若收到彈劾案文後又須請假，就必須報請院長同意，並於事後檢附證明。如果請假之後又決定銷假參加彈劾審查會，則須在開會通知前2天提出，如果當時審查會已經湊滿規定的上限13人，就無法參加。

依據「監察法施行細則」規定，彈劾案的審查會，由監察業務處於收到彈劾案件後3天內訂定開會日期，於開會前5日依輪序通知審查委員，並於開會2日前將彈劾案文連同有關資料密送審查委員。換言之，監委即使告知院方可以出席彈劾會，但在收到案文前，並不知道彈劾的對象及理由。