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為免再有管案放水質疑 監院制訂委員請假新規定

2019-03-06 09:38聯合報 記者程嘉文╱即時報導

今年1月15日，監察院通過彈劾台大校長管中閔，使外界大為訝異。由於院方依預定排序通知監委出席時，請假的5位監委皆屬「馬系」，尤其尹祚芊、包宗和兩人係臨時請假，已經超過通知其他監委遞補的時限，引此引發「放水」質疑。雖然監委們事後澄清表示，並不知道會議打算彈劾的是什麼案子，不過昨日監察院的委員談話會中，仍決定加嚴彈劾審查會議的請假規定。

依據出席監委指出，為避免未來請假再度形成爭議，未來監委若在收到彈劾案文前2天請假，就依規定遞補。但若收到彈劾案文後又須請假，就必須報請院長同意，並於事後檢附證明。如果請假之後又決定銷假參加彈劾審查會，則須在開會通知前2天提出，如果當時審查會已經湊滿規定的上限13人，就無法參加。

依據「監察法施行細則」規定，彈劾案的審查會，由監察業務處於收到彈劾案件後3天內訂定開會日期，於開會前5日依輪序通知審查委員，並於開會2日前將彈劾案文連同有關資料密送審查委員。換言之，監委即使告知院方可以出席彈劾會，但在收到案文前，並不知道彈劾的對象及理由。

日前監委約詢管中閔時，約詢通知書遭媒體曝光，與會監委表示，有監委認為依監察法規定，調查人員對案件內容不得對外宣洩，提出約詢通知書上不要蓋查案監委的印章，改以監察院長名義發出，但有監委則認為，這反而等於讓院長知道查案情況，影響監委行使職權，最終決定維持不變。

監察院。圖／報系資料照
監察院。圖／報系資料照
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彈劾案監察院管中閔

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