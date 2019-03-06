影╱韓國瑜吃早餐遇陳情 「包子吃不成了！」

2019-03-06 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上任後，昨晚首度夜宿民家，在計程車司機段金成家住了一晚，今晨他原本就在段家大樓下吃包子，卻遇到民眾陳情，「包子吃不成了」。陳情的老婦正是包子店家小老闆的母親，令場面尷尬，韓國瑜只好說「包子吃不成了」，並向媒體記者說明，昨晚與計程車司機會談後的計畫後，沒吃早餐便上車離去。

韓國瑜昨晚聽過計程車司機們的發展行動支付等建議後，表示會請高雄銀行研究高雄市的食衣住行，開發1套支付性的系統，用手機來搭乘計程車，他說，如果可以達成的話，對高雄市未來的觀光和觀光客也比較方便。

韓國瑜另表示，計程車司機提及經常在紅線區被罰單，尤其計程車司機在婦產科、醫院載客，因不得不停而「受到冤枉」，屢遭檢舉達人檢舉，或因交通號誌因左轉燈不夠、停等紅綠燈延長時間，造成司機不便，提出將對高雄市8000多名計程車司機做問卷調查，把高雄市全部熱點地區都抓出來，讓交通局做「double check、雙重檢查」，得到最終問題之後來做改善。

韓國瑜昨晚夜宿高雄市左營區計程車司機段金成家，今天清晨6點起床，原訂在大樓下的早餐店吃包子，但他與民眾寒暄後，曹姓老婦突然大呼「市長」，立時幾乎要在他面前跪下，韓國瑜馬上上前扶著老婦，旁人趕緊拿椅子讓老婦坐下，老婦直稱「被他老爸打了26年」，韓國瑜摸不著頭緒，問老婦「有沒有報過案？」未料，老婦卻是早餐店小老闆的母親，事後早餐店小老闆也直說「冤枉」。韓國瑜得悉是場家庭糾紛，說「這樣我包子也吃不下去了」，請人與老婦接洽，要老婦要放寬心。