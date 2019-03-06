親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
同婚法立法對決
斑馬線設計缺失
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

58歲婦人搭小黃看病 為何重傷躺國道？

24年前…5顆太陽排隊探「他」 韓國瑜只輸這個后羿

大潭藻礁被列全球希望熱點 孫大千：鄭文燦臉很腫

2019-03-06 09:05聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

內政部海岸管理審議會二月底通過觀塘三接開發案的海岸利用許可，環團日前赴行政院抗議，要求暫緩動工，並指出大潭藻礁被列入全球「希望熱點」，是東亞首次上榜。對此，前立委孫大千在臉書諷刺，桃園市長鄭文燦曾說大潭藻礁沒有保護的必要，現在臉應該很腫了吧？

孫大千表示，國際知名的海洋保育組織「Mission Blue」（藍色任務）正式將大潭藻礁列入全球「Hope Spots」（希望熱點），這是東亞地區首次上榜的熱點。這樣的宣告不僅僅是桃園市的榮耀，更狠狠的戳破了鄭文燦的謊言。

孫大千說，鄭文燦去年不是才信誓旦旦地告訴我們，大潭藻礁沒有保護的必要嗎？這樣的宣布，究竟是因為缺乏知識而胡言亂語，還是為了掩護民進黨的政策，不得不睜著眼說瞎話話？如果是因為缺乏知識而胡言亂語，鄭文燦應該向民眾清楚交代，當時委托學術機構所做的調查結果，為什麼和國際保育組織的判定有這麼大的落差？如果是為了配合民進黨「用藻礁換深澳」的政策而公開說謊，那麼鄭文燦應該要負起政治責任。

孫大千說，桃園地區的藻礁，在鄭文燦執政時期已經被地方違法的砂石業者糟蹋破壞，鄭文燦難辭其咎。倘若此次再容許中油第三天然氣接收站興建，無疑是宣告了大潭藻礁的死刑。所以，是誰謀殺了全球的「希望熱點」，答案呼之欲出了吧？

大潭藻礁。圖／搶救大潭藻聯盟提供
大潭藻礁。圖／搶救大潭藻聯盟提供
分享

鄭文燦大潭藻礁孫大千

相關新聞

我缺席世衛疫苗會議 美：支持台灣有意義參與國際組織

2019-03-06 00:57

鄭文燦訪華府 首日臉書打卡拜會白宮

2019-03-05 23:17

洪慈庸今晚生了 她臉書：謝謝妳成為我的家人

2019-03-05 22:56

影╱韓國瑜吃早餐遇陳情 「包子吃不成了！」

2019-03-06 09:11

24年前…5顆太陽排隊探「他」 韓國瑜只輸這個后羿

2019-03-06 08:00

【重磅快評】非核家園=荷包縮水+犧牲健康

2019-03-06 07:46

鄭文燦會美國務院代副助卿 牽手來自台灣

2019-03-06 03:47

大陸擋我赴疫苗會議 中部醫界抗議

2019-03-05 23:57

機械業連兩年破兆 蔡英文諷馬英九「雞蛋不用只放一個籃子」

2019-03-05 22:25

毛嘉慶之贏的條件：少說幹活少算計 真誠才有局

2019-03-05 21:47

謝長廷：美日想與台灣安保對話 但有顧慮

2019-03-05 20:04

漫畫蘇貞昌頭髮被畫少 林佳龍：院長本人髮量比較多！

2019-03-05 17:59

真的嗎？兩岸外交部網上互動 推特上首度文字較勁

2019-03-05 17:57

蔡英文拋安保對話遭拒 朱立倫：日本不想隨之起舞

2019-03-05 17:55

獨／400億元紅利分弱勢？行政院決編入明年總預算

2019-03-05 17:18

遭韓國瑜譏酸梅 林濁水：批評建議都被封「韓酸」

2019-03-05 17:14

立委問新台幣改版 蘇貞昌：目前沒有計畫

2019-03-05 16:59

影／日拒蔡英文安保對話、蘇貞昌無語一秒 藍委：丟盡國家的臉

2019-03-05 16:52

馬英九「陪同」夫人周美青參觀中職特展

2019-03-05 16:50

推大選併和平中立公投 呂秀蓮向中選會遞案

2019-03-05 16:43

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27

蔡英文提安保對話遭拒 郝龍斌：沒套好招的獨角戲

2019-03-05 16:13

台灣在RCEP遭邊緣化？吳釗燮：中國扮演過重角色

2019-03-05 16:04

國民黨自掃門前雪陋習 蔡正元：從韓國瑜開始改變

2019-03-05 15:41

影／同婚專法逕付二讀 黃昭順跳針嗆蘇貞昌：你沒有憤怒嗎？

2019-03-05 15:32

影／朱立倫拜會韓國瑜 兩人見面大擁抱

2019-03-05 14:56

立委不滿兩岸關係作為 蘇揆：請批評習近平一下

2019-03-05 14:45

陳芳明點名這些綠委 「嚴重挑戰轉型正義的精神」

2019-03-05 14:39

2025電價將大漲三成 台大醫：謊言堆砌出的能源政策

2019-03-05 14:33

產經新聞社論 籲日本與台灣安保對話

2019-03-05 14:31

公投脫鉤大選卡核能減煤？ 蘇：民進黨政府沒在怕

2019-03-05 14:29

為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評

2019-03-05 14:23

韓國瑜將登陸 劉結一：歡迎他來

2019-03-05 14:20

【即時短評】朱立倫會韓國瑜 不失分就是加分

2019-03-05 14:17

鄭文燦：城市交流 北京藍綠有別

2019-03-05 14:11

台日安保對話被拒 蘇貞昌：尊重每一國的立場

2019-03-05 14:10

蘇貞昌上任50天 網友致贈萌圖打氣

2019-03-05 14:04

蔡英文盼與日安保對話遭拒 郝龍斌：沒套好的獨角戲

2019-03-05 13:54

蘇貞昌提醒陸不放棄武力 韓國瑜：放心，也絕不帶掃帚

2019-03-05 13:41
看更多

熱門文章

吳子嘉公佈民調讓謝龍介臉色鐵青 網：吳操作棄保

2019-03-05 10:34

韓國瑜今晚夜宿運將家 連出嫁女都用這理由回家

2019-03-05 18:40

吳子嘉公佈民調他臉色鐵青？ 謝龍介回應： 是有嚇到啦

2019-03-05 12:51

夜宿運將家 韓國瑜見高粱加花生迎賓笑說要戒酒

2019-03-05 21:54

中科院參加海外防衛展 透露陸射劍二飛彈射程

2019-03-05 18:39

影／日拒蔡英文安保對話、蘇貞昌無語一秒 藍委：丟盡國家的臉

2019-03-05 16:52

蘇貞昌提醒陸不放棄武力 韓國瑜：放心，也絕不帶掃帚

2019-03-05 13:41

同婚專法逕付二讀 這5個綠委棄權不投票

2019-03-05 10:35

朱馬團隊合體攻2020 朱立倫將啟動傾聽民意之旅

2019-03-05 22:25

謝龍介要賣100貨櫃麻豆文旦 柚農點出這關鍵

2019-03-05 15:49

韓國瑜：手心手背都是肉 朱立倫：我們不會成對手

2019-03-05 16:22

機械業連兩年破兆 蔡英文諷馬英九「雞蛋不用只放一個籃子」

2019-03-05 22:25

24年前…5顆太陽排隊探「他」 韓國瑜只輸這個后羿

2019-03-06 08:00

王見王！朱立倫下午將與韓國瑜會面

2019-03-05 11:43

「韓粉」運將社區前苦等韓國瑜 只為了和市長合影

2019-03-06 00:12

韓國瑜訪中拚經濟 柯Ｐ：市長不是外交部長

2019-03-05 10:35

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27

【重磅快評】林黛玉吃酸梅補身體 韓國瑜力戰神隱少女

2019-03-05 09:18

國民黨自掃門前雪陋習 蔡正元：從韓國瑜開始改變

2019-03-05 15:41

林國慶：台南立委補選郭國文 小二就含恨千萬別變小三

2019-03-05 19:35

黃昭順質詢嗆不滿意就回去 蘇貞昌說完謝謝真的回座

2019-03-05 12:44

朱立倫：我做什麼 韓國瑜會支持我

2019-03-05 20:54

謝龍介領先郭國文12％？民進黨：和我們內部做的差太多

2019-03-05 12:39

高雄區長戶所主任大調動 韓國瑜落實拚經濟

2019-03-05 10:58

民調小贏余天 鄭世維：余天大哥說贏我20%耶？

2019-03-05 11:01

【即時短評】朱立倫會韓國瑜 不失分就是加分

2019-03-05 14:17

中科院航空所長馬萬鈞可望轉任漢翔總經理

2019-03-06 02:22

游錫堃：蔡總統已反省改變 呼應社會脈動

2019-03-05 10:38

為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評

2019-03-05 14:23

我缺席世衛疫苗會議 美：支持台灣有意義參與國際組織

2019-03-06 00:57

洪慈庸今晚生了 她臉書：謝謝妳成為我的家人

2019-03-05 22:56

陳芳明點名這些綠委 「嚴重挑戰轉型正義的精神」

2019-03-05 14:39

拚命掃街拉票扭傷腳 賴清德籲：大家不要放棄民進黨

2019-03-05 12:05

鄭文燦訪華府 首日臉書打卡拜會白宮

2019-03-05 23:17

鬆口選總統？吳敦義：保留萬分之一的機會

2019-03-05 21:26

高雄農產貨出去 席捲日本市場

2019-03-05 16:22

朱立倫翻出21年前選立委的戰袍 清晨陪鄭世維掃街拜票

2019-03-06 06:39

【即時短評】國民黨太陽向禿子借光 不如自己發光

2019-03-05 22:32

馬英九「陪同」夫人周美青參觀中職特展

2019-03-05 16:50

【重磅快評】王金平說「只做一任」的政治解碼

2019-03-05 14:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top