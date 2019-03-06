大潭藻礁被列全球希望熱點 孫大千：鄭文燦臉很腫

2019-03-06 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



內政部海岸管理審議會二月底通過觀塘三接開發案的海岸利用許可，環團日前赴行政院抗議，要求暫緩動工，並指出大潭藻礁被列入全球「希望熱點」，是東亞首次上榜。對此，前立委孫大千在臉書諷刺，桃園市長鄭文燦曾說大潭藻礁沒有保護的必要，現在臉應該很腫了吧？

孫大千表示，國際知名的海洋保育組織「Mission Blue」（藍色任務）正式將大潭藻礁列入全球「Hope Spots」（希望熱點），這是東亞地區首次上榜的熱點。這樣的宣告不僅僅是桃園市的榮耀，更狠狠的戳破了鄭文燦的謊言。

孫大千說，鄭文燦去年不是才信誓旦旦地告訴我們，大潭藻礁沒有保護的必要嗎？這樣的宣布，究竟是因為缺乏知識而胡言亂語，還是為了掩護民進黨的政策，不得不睜著眼說瞎話話？如果是因為缺乏知識而胡言亂語，鄭文燦應該向民眾清楚交代，當時委托學術機構所做的調查結果，為什麼和國際保育組織的判定有這麼大的落差？如果是為了配合民進黨「用藻礁換深澳」的政策而公開說謊，那麼鄭文燦應該要負起政治責任。