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【重磅快評】非核家園=荷包縮水+犧牲健康

2019-03-06 07:46聯合報 主筆室

為了力保蔡政府非核家園的神主牌，全民要付出多少「代價」，經濟部長沈榮津終於給了答案。簡單來說，這個代價是民眾得因為暴漲超過三成的電費造成荷包縮水，還要因為占比近八成的火力發電犧牲身體健康，讓全民花錢還找罪受。

經濟部在春節前突襲式的公布兩項攸關能源發展的重大決策，先在今年度的離岸風電躉購費率對開發商大讓步，接著又違背去年通過的「以核養綠」等公投案的精神，宣布2025年自然廢核，對於廢核後的能源配比卻是語焉不詳，直到日前才在立法院經濟委員會公布。

經濟部長沈榮津在經委會提出「因應公投結果能源政策評估檢討專案報告」，推估2025年電價將上漲至每度3.39元，和2017年的每度2.55元相比，大漲33%。全民和企業界都得承擔電價上漲的後果，而當物價因電價上漲而波動，民眾還要被扒一層皮。

去年4月電價調漲，外界質疑總統蔡英文選前「10年內電價不會大幅調漲」承諾跳票，當時的行政院長賴清德在立法院信誓旦旦的說，民進黨當初的主張是「不會因為非核家園而調漲電費」。言猶在耳，經濟部推估2025電價將漲三成，狠狠的賞了賴神一個耳光。

民眾荷包縮水就算了，未來卻還得拿健康換供電穩定。根據經濟部最新公布的2025年能源配比，燃氣占50%、燃煤27%、再生能源20%，核電、燃油、抽蓄水力各占1%，也就是說，當供電「火力全開」時，火電的占比高達78%，此舉不但和全世界減碳的潮流相違背，也是把全民的健康當賭注。

聯合國最新發布的一分報告指出，空氣汙染每年在全球造成700萬人早死，空汙已不只是環境與健康問題，更應被視為「人權問題」；至於空汙汙染源包括燃煤電廠、交通廢氣和烹飪油煙等。報告起草人包伊德說，部分富裕國家應該在2030年之前停止燃煤發電，加拿大和英國都已同意。

務實來看，台灣短期內不可能成為非煤家園，但蔡政府只要非核、不要減碳的政策思維卻是再明顯不過。台電去年的發電配比中，燃煤、燃氣和燃油的占比合計80.2%，結果為了非核，「努力」到2025年，火電的占比還有78%。

諷刺的是，民進黨政府經常自詡是「人權立國」，當聯合國報告提醒「讓呼吸成為人權的一部分」時，蔡政府卻提出這樣的能源規畫，視人民健康於無物，也讓台灣人權蒙塵。

儘管去年選舉通過以核養綠和反空汙公投，但經濟部仍宣布核電不延役不重啟、火力發電年...
儘管去年選舉通過以核養綠和反空汙公投，但經濟部仍宣布核電不延役不重啟、火力發電年減百分之一僅實施兩年。圖為台中火力發電廠／台電提供資料照
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電價經濟人權

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