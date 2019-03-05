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機械業連兩年破兆 蔡英文諷馬英九「雞蛋不用只放一個籃子」

2019-03-05 22:25聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統稍早在臉書發文，重提當年首次參選總統時，與當時馬英九總統在「雙英ECFA辯論」，馬當時說「工具機產業慘兮兮，除了賣到對岸沒別的出路。」蔡總統說，恭喜機械業產值連兩年破兆，出口額更突破八千億新台幣，「現在我們用行動來證明，雞蛋不用只放一個籃子。」

這一篇寓意深遠的臉書發文，意在說明民進黨政府上台後，不再像過去馬政府執政，凡事都靠中國大陸。

蔡總統說，「機械為工業之母」真的是不變的王道，她是有幾分證據說幾分話。

蔡總統表示，去年機械產業產值不僅連兩年破兆，出口額也突破八千億新台幣，比前年增加7.2％。在引入智慧製造後，去年工具機出口破千億，成長9.5％，是世界第四大出口國。這次舉辦的台北國際工具機展，已經變成全球第三大工具機展，讓世界更多朋友看到台灣的實力。

蔡總統昨天出席「台北南港展覽館2館暨2019年台北國際工具機展聯合開幕典禮」，她在臉書上說，昨天她一邊逛展，一邊想起當年參選總統，那場「雙英ECFA辯論」的日子。那時她的對手說，工具機產業慘兮兮，除了賣到對岸沒別的出路。「現在，我們用行動來證明，雞蛋不用只放一個籃子」，靠著智慧製造、產業升級，「不論是賴老闆，還是張老闆、李老闆、陳老闆，都有機會把MIT工具機賣到全世界」。

以下是總統臉書全文：

恭喜機械業產值連兩年破兆，出口額更突破八千億新台幣‼

「機械為工業之母」真的是不變的王道，我有幾分證據說幾分話：

一、去年機械產業產值不僅連兩年破兆，出口額也突破八千億新台幣，比前年增加7.2％。

二、引入智慧製造後，去年工具機出口破千億，成長9.5％，是世界第四大出口國。

三、台北國際工具機展，已經變成全球第三大工具機展，讓世界更多朋友看到台灣的實力。

昨天我一邊逛展，一邊想起當年參選總統，那場「雙英ECFA辯論」的日子。那時我的對手說，工具機產業慘兮兮，除了賣到對岸沒別的出路。

現在，我們用行動來證明，雞蛋不用只放一個籃子，靠著智慧製造、產業升級，不論是賴老闆，還是張老闆、李老闆、陳老闆，都有機會把MIT工具機賣到全世界。

蔡英文總統引用機械業產值連兩年破兆，提醒國人「雞蛋不用只放一個籃子」。照片翻攝自...
蔡英文總統引用機械業產值連兩年破兆，提醒國人「雞蛋不用只放一個籃子」。照片翻攝自總統臉書。
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