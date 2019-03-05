夜宿運將家 韓國瑜見高粱加花生迎賓笑說要戒酒

2019-03-05 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天晚上要夜宿計程車運將段金成的家，段金成表示，已經準備高梁酒加花生，要和韓國瑜小酌一下，同時談一談計程車司機的心聲，韓一聽還開玩笑地說，「我會不會被計程車運將帶壞」。

韓國瑜昨晚8點多先與計程車司機座談，然後再夜宿段金成的家，段金成遠嫁到台中女兒及女婿還特地從台中南下，韓國瑜說，那一定很熱鬧。

這是韓國瑜第一次住在市民的家中，之前夜宿都是住在機構內，原本他說不想太麻煩大家，所以帶了睡袋，想說睡在沙發上就好，但段金成已讓出臥選室，準備新的床單及床被。

至於要和韓國瑜談什麼？段金成說，在開計程車時，偶而遇到客人下車正好停在紅線區，常有駕駛朋友就因為這樣被開罰單，他是想建議可不可以允許計程車司機能臨時停車，方便旅客上下客，不要因此而遭取締開單。

韓國瑜說， 像這樣就是計程車司機的心聲，市府將請警察局、交通局再協調，市府要能執法有效又能解決業者的需求。

還有，計程車有「延滯停時」的規定，就是在等紅綠燈時或遇到塞車時，高雄市計程車只要停滯超過3分鐘，就能跳表一次，但這比台北還差，台北計程車是只要停滯80秒就能跳一次。

交通局長鄭永祥說，交通局致力改善高雄市計程車經營環境，推出許多全國首創計畫及提升產業升級之革新政策，翻轉計程車營運環境，其中公車式小黃、共乘計程車、通用計程車、觀光計程、多元化計程車5大創新服務計畫頗獲佳評。

會中計程車司機還是抱怨白牌車及Uber影響到大家生計，交通局進一步指出，為了改善計程車產業目前營運狀況，已從軟硬體多方面提出計畫，在軟體面，為改善公共運輸服務，已陸續推出公車式小黃、共乘計程車及觀光計程車，硬體方面引入新型車款，推動通用計程車及多元化計程車，領先全台獨創「高雄款計程車創新服務」，以翻轉計程車營運環境，同時配合交通部打擊白牌車非法營業及非法Uber。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康