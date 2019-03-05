為郭國文賴清德腳傷後電話拜票 老縣長明出馬

2019-03-05 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



行政院前院長賴清德（中穿西裝者）賣力輔選郭國文。圖／郭國文服務處提供 分享 facebook 台南第二選區立委補選，行政院前院長賴清德在連續8天陪同候選人郭國文拜廟及掃街拜票後，今天傳出腳扭傷，賴清德透過臉書表示，腳傷無礙，輔選行程沒有影響，不少民眾晚間也接到賴清德電話拜票，繼續為郭國文爭取支持，呼籲鄉親珍惜手中一票，要集中選票支持郭國文，守護台灣守護民主，不只賴清德賣命助選，民進黨幾乎是傾全黨之力投入輔選，明天老縣長陳唐山也要出馬在扁珍故鄉麻豆騎腳踏車輔選郭國文。

賴清德表示，他和民進黨提名候選人郭國文競選團隊會繼續一步一腳印，爭取鄉親的支持與認同，雖然2018年大選民進黨遭逢挫敗，但是他們沒有放棄，也請各位不要放棄，請給信心與力量，讓民進黨再次站穩腳步。

台南第二選區是陳水扁和吳淑珍的故鄉，被視為深綠選區，黃偉哲當選市長後，民進黨原本認為可以輕鬆拿下這席立委，未料卻面臨泛綠分裂，台南市議會前議員郭秀珠和前麻豆鎮長陳彰茂女兒陳筱諭，在未獲民進黨提名後，退黨參選，以麻豆女兒在地青年為訴求，日前造勢大會展現不容忽視的基層動員實力，加上郭秀珠長年與扁媽陳李慎及陳水扁關係交好，陳筱諭大打「特赦阿扁總統」牌，搶攻深綠票源，都讓民進黨腹背受敵。

郭國文在深綠陣營的麻豆小埤里拜票時，喊出「國文不過，英文也難過」」，他說，2019郭國文不過，2020蔡英文也難過，台南這席立委補選成為2020大選中指標中的指標，讓台南立委補選定調成為2020總統前哨戰，行政院前院長賴清德連續8天一早7點就陪同郭國文在轄區拜票及市場拜票，要喚起綠營支持者的危機感和操作棄保。

「陳筱諭拉走太多選票」！綠營支持者說，國民黨挾韓流效應激起前所未有的團結，但綠營卻面臨分裂危機，郭國文也飽受初選不公攻擊，以及一例一休政策引發民怨的包袱，選戰打得綁手綁腳，選情愈顯艱困，民進黨中常會移師麻豆代天府，黨主席卓榮泰親自讀疏文請神人同鑑，強調初選過程公平公開公正，意圖化解傳言，從賴神到神明兩張「神」牌，又請出與扁交好的前縣長陳唐山，能否喚回民進黨支持者團結，還有待觀察。