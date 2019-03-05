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毛嘉慶之贏的條件：少說幹活少算計 真誠才有局

2019-03-05 21:47聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨文傳會前副主委毛嘉慶。資料照／國民黨提供
國民黨文傳會前副主委毛嘉慶。資料照／國民黨提供
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國民黨文傳會前副主委毛嘉慶今天在臉書貼文，針對國民黨總統初選提名機制充滿算計、權謀，他有感而發說，其實國民黨贏的方法只有一個，就是少說幹活少算計，真誠才有局。

毛嘉慶表示，他沒資格談政治人物的格局，也無意說教，只是近期聽了很多基層朋友的期待：希望台灣別再沉淪、政治人物認真把民生擺在前。反觀現在政壇只談權謀與鬥爭，對於社會日益流失的互信互重卻毫無著墨，明顯就是希望混水摸魚，不負責任。

毛嘉慶指出，做為一個公民，乃至於組成公民社會、以民主自豪，必須要有嚴謹的自我要求。媒體天天報導的政治鬥爭中，我們必須有能力識讀：有人高喊打倒威權，事後應證其實只是為了樹立喊叫者成為一個新威權。這種騙完選票騙鈔票的戲碼，過去幾年大家看透了，所以壞又蠢的政黨勢必被大家拿掃帚趕走。

毛嘉慶認為，誰能贏，必須建立在誰能贏得民心與尊敬。繼續連任或重返執政若是掌權的目的，則無異於心中只有權力的競逐，百姓只是繼續扮演被轉手捆綁的肉票。執政當然只能是推動好政策的手段與過程，目的是提升人民的生活與國家的富強。有志逐鹿者，能否把民生願景承諾好並獲得信任？

毛嘉慶表示，「我們卑微的說：你們再沒搞懂就必遭淘汰，對，就算明知道痛，百姓也會忍這一次。」

國民黨願景

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