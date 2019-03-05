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疑似「中國外交部」回應推文 吳釗燮：這帳號是真的？

2019-03-05 20:31聯合報 記者陳熙文╱即時報導

外交部吳釗燮日前在推特上轉發中國炸毀世界最高滴水觀音像的影片，竟引來「中華人民共和國外交部」的回應。對此，吳釗燮則截圖發問「這帳號是真的嗎？」還有網友大酸，「這是中國外交部首次跟中華民國外交部展開官方對官方的接觸耶，中國外交部搞兩個中國。」

近來，吳釗燮與外交部推特經常針對中國種種迫害人權、打壓台灣等作為做文章，其中由吳釗燮親自發表的推文，則會署名「JW」。近日，吳釗燮在推特上轉發中國炸毀河北省石家莊一座高達57.9公尺的滴水觀音立像，發文大呼「請告訴我這不是真的」，卻引來一則帳號聲稱是「中華人民共和國外交部」發文回應。

該帳號表示，「我們調查了這起事件，發現是當地建商違法興建此一塑像，必須予以摧毀（ We investigated this event and has found that the local constructor illegally built this statue and deserve to be destroyed.）」

吳釗燮則截圖反問：「真的嗎？我知道在中國山寨泛濫，而且法治不被尊重。但請告訴我，這帳號是真的（Really? I know many things are pirated in #China & rules-based order isn’t respected. But please tell me this Twitter account is real. JW）」。

另有網友直斥此帳號為「五毛」，更有人在下方發文嘲諷，「這是中國外交部首次跟中華民國外交部展開官方對官方的接觸耶，中國外交部搞兩個中國。」

（翻攝外交部推特）
（翻攝外交部推特）
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外交部吳釗燮

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