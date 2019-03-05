2025年電價大漲3成 江宜樺預言：至少會漲到45％

2019-03-05 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



2025年電價將大漲三成。對此，行政院前院長江宜樺在臉書表示，若再生能源證明無法在6年內奇蹟般地增加7倍發電量，我們就等著缺電。如果火力發電廠必須繼續拼命燃燒，我們就等著天天戴口罩，在霧霾之中呼吸。有人會為了貫徹一個「2025廢核」的意識形態，而讓老百姓忍受這種痛苦嗎？有的，就是昨天還在騙大家「只會」調漲33％電價的那個政府。

江宜樺指出，蔡政府終於承認在她的能源政策指導下，電價在6年內必須調漲33%，但這其實仍然是低估，因為實際上大概要調漲45%。不知大家做好心理準備了沒有？去年長風基金會的能源記者會中，學者專家就精算出2025廢核後，電價將增加45％。當天經濟部馬上反駁，說他們誇大其詞，最多只會漲價20％。但昨天經濟部向立法院提出專案報告，正式承認漲幅至少到33％，直接向自己打臉。

江宜樺直言，33％仍然是刻意低估，因為官員們故意忽略再生能源的輔助成本，也就是電網成本跟系統平衡成本等。如果這些成本如實反映，電價將調漲45％。45％是多少呢？如果是一個家庭每個月原本付1200元電費，將來每個月變成付1740元，一年要多付6480元。如果一家製造業公司原每個月付10萬元電費，將來每個月變成付14.5萬元，一年要多付53萬元。

他也說，大家為什麼感受不到漲價的壓力呢？因為這個政府很聰明，今年到明年要選舉，所以要求經濟部未來一年不准調漲，那怕是稍微反映現實的3％也不准調漲。如果這個政府繼續用這種駝鳥政策哄騙人民，那這幾年快快樂樂過日子，而2026年的元月，將收到一口氣漲價45％（或至少33％）的電費帳單。多麼負責任的政府啊！其實，比漲電價更嚴肅的事情，是我們將面臨缺電限電及嚴重空汚的危機。