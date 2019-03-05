韓國瑜今晚夜宿運將家 連出嫁女都用這理由回家

2019-03-05 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



為深入瞭解計程車運將的辛勞，高雄市長韓國瑜今天晚與多位計程車運將座談搏感情，夜宿運將家，就住在左營資深運將段金成的家裡，段金成全家人都很興奮，連嫁到台中的女兒都特地趕回高雄，要和韓國瑜見一面。

段金成現年66歲，民國81年校官退休後就開計程車，從業27年，沒有任何違規紀錄，熱心公益，多方面都很配合市政推動觀光活動。

段金成說，他現在住的是校級宿舍，約有30坪，育有一女一子，女兒已嫁到台中，這次聽說韓國瑜市長要來家裡住，女兒和女婿特地從台中趕回高雄，不過，段金成讓出夫妻住的主臥室，夫妻倆住女兒房間，女兒一家人只能改住四海一家。

段金成說，市長住的房間床單、盥洗用具都是都是新的，而且為讓市長有舒適的夜晚，所有用品都先過水，確保安全衛生，另外，也準備當季的水果，有蜜棗、蓮霧、芭樂和番茄，及高雄著名的方師傅點心。

段金成雖然已66歲，但每天仍開12到14小時的計程車，不過，他說每周三、周五都和太太去跳舞運動，體力還不錯，偶而也會和太太去六龜泡泡溫泉。