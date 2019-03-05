【重磅快評】朱立倫會韓國瑜 路過台南可曾想到賴神？

2019-03-05 18:28 聯合報 主筆室



台北市長柯文哲想做的事，今天被新北市前市長朱立倫捷足先登了，柯文哲想方設法想會一會高雄市長韓國瑜，不料天不從人願，柯韓會總是擦肩而過；朱立倫今天南下奇襲，順利見到了韓國瑜，熱情的場面雖嫌刻意了些，但總算順了朱立倫的意思過場，朱似乎又往2020跨了一步。

不過，藍營太陽們遠眺2020之際，和綠營對比，似乎比較不在意下星期就要登場的立委補選勝敗，更別提一旁虎視耽耽的柯文哲，誰才是真正贏家，恐怕在立委補選結束後還得重新計分排名。

從肢體動作最能解讀政治人的心思了，朱立倫今天驅車南下拜會韓國瑜，韓國瑜比照之前見王金平的規格，先到市府門口迎接，朱韓相見，朱立倫明顯熱情許多，熱情集中灑注韓國瑜一人，又是擁抱又是搭肩，韓國瑜通透世情，豈不知朱立倫的來意。

果然，在兩人闢室會談後，韓國瑜主動說出了一部分朱立倫心中的話，他稱朱是總統參選人，又祝福他心想事成，但後面他又補了一句「手心手背都是肉」，難免破壞了一些氣氛，朱立倫自然要「喬」回來一點。

朱立倫接著一堆的補充說明，強調他和韓國瑜是好朋友，將來他做什麼，韓市長都會支持他，韓國瑜做什麼，他也會支持韓，並把韓國瑜套進「拚經濟拚建設、全力衝市政」的框架裡，用意淺顯不過。

人稱政治精算師的朱立倫反應機敏，這場朱韓會的鋪陳及成果，都差不多照朱立倫的預期達成，在藍營裡，除了韓國瑜，朱立倫的民調領先眾太陽，在2020賽局中自然舉足輕重，但和綠營要角對比，朱立倫目前對2020布局的興趣顯然大即將來到的立委補選戰役，朱立倫如此，王金平、吳敦義又何嘗不是？彷彿認定民進黨延續九合一大敗的低迷氣勢，藍軍肯定可以坐等勝利果實掉下來。

朱立倫南下高雄，一定有經過台南，可否想過行政院前院長賴清德，他在綠營的民調中是遠遠領先總統蔡英文，朱賴彼此應有惺惺相惜之感；但蔡英文上月接受外媒訪問時宣布要尋求連任，賴清德心裡一百個不願意，仍是緊閉雙唇不說自己的態度，賴的心情，朱一定懂。

面對即將來到的立委補選，賴清德一點也不敢大意，即使為郭國文拉票時不慎扭傷了腳，他還是如苦行僧般地四處為郭拜票，呼籲支持者千萬不要放棄民進黨，因為他很清楚，台南這場補選的重要性。