真的嗎?兩岸外交部網上互動 推特上首度文字較勁

2019-03-05 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



中國當局上個月炸毀一座石刻立式觀音像,我外交部長吳釗燮昨天在外交部官方推特帳號上貼相關新聞,沒想到疑似為中國大陸外交部的推特帳號在下面留言,吳釗燮今天下午回覆該帳號,還開玩笑地說「請告訴我這個推特帳號是真的」。

中國當局2月將河北省一座耗資約7820萬元台幣建造的57.9公尺摩崖石刻立式觀音像炸毀,關注中國宗教自由及人權狀況的雜誌《寒冬》報導,這尊滴水觀音位在河北省石家莊平山縣的皇安寺後殿上方,是目前世界上最高的摩崖石刻立式觀音像。

外交部推特昨天貼出相關新聞連結和影片,吳釗燮署名「JW」貼文「請告訴我這(新聞)不是真的」。

今天深夜有一個名字是簡體字、名為「中華人民共和國外交部Ministry of Foreign Affairs of the PRC」,疑似是中國大陸外交部的推特帳號在吳釗燮的貼文下留言,表示調查了這起事件,發現當局非法建造那座雕像,所以雕像應該被摧毀。