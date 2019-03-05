謝龍介網路聲量高 高思博：補選投票率有機會創新高

2019-03-05 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市第二選區立委補選熱鬧滾滾，對大數據資料有研究的國民黨籍前台南市長參選人高思博表示，統計近30天的網路聲量，分別是謝龍介49%、郭國文31％、陳筱諭20％，謝龍介明顯高出許多，而網路的關注預計會帶動投票率提升，有機會超過4成打破紀錄。

而之前一般認為補選的投票率相對低，大約只有2到3成，而且因為投票率低，對於動員能力高的候選人相對有利。政壇人士分析，謝龍介擁有全國性的知名度，加上韓流加持，網路聲量當然會高，但去年底選舉時，韓國瑜的網路聲量也高，一度被質疑網路聲量是否可能會轉化為實質的選票，謝龍介的情況類似，是另一個觀察重點。

高思博表示，台南市立委第二選區補選，今年初原本呈現民進黨提名人郭國文一枝獨秀的局面，但國民黨徵召提名人謝龍介急起直追，鎖定農業和經濟等議題，努力行銷，加上高雄市長韓國瑜及新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等強棒的加持，還有國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫等人的力挺，「龍介仙」的聲勢快速飆漲。

統計近30天網路聲量，謝龍介7萬7226筆、郭國文4萬8857筆、陳筱諭3萬1520筆。

高思博指出，透過數據團隊比對分析後，發現網路過去討論高思博的網友中，有8成持續關注謝龍介，而過去討論黃偉哲的網友，僅有4成關注郭國文，除了顯露國民黨目前團結的氛圍，更顯示現階段拚經濟、顧基層才是人民關切最想要的，呼應了「政治零分、經濟一百分」的道理。