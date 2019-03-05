獨／400億元紅利分弱勢？行政院決編入明年總預算

2019-03-05 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



蔡總統新年談話表示，過去兩年稅收超出預期，行政院將提出具體方案，讓經濟弱勢族群分享經濟成長紅利。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 蔡英文總統今年元旦談話指出，近兩年稅收超出預期，將請行政院提出具體方案，將經濟紅利優先分享給弱勢。對此，行政院在一月份提出三方向，便再無提出相關計畫。不過黨政人士指出，這經濟紅利目前沒有編列特別預算的計畫，將編入明年總預算當中。知情人士也透露，財政部其實已經定案，將把經濟紅利總額挹注到明年總預算，但還不敢公開承認。

蔡英文總統在今年元旦談話要求行政院針對約四百多億元的經濟成長紅利提出分享方案，幫助經濟弱勢，當時即引發爭議，對此，時任行政院副院長施俊吉，協同財政部長蘇建榮等人，緊急召開「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，對外說明。施俊吉當時表示，經濟紅利分享方案以三大原則進行規劃，第一進一步促進經濟發展；第二，照顧弱勢、扶老攜幼，對象包括幼兒、老人與中低收入戶；第三為非洲豬瘟防疫預留經費。

如今蘇上賴下，行政院長蘇貞昌今至立法院接受總質詢，被國民黨立委曾銘宗問及「經濟紅利分享方案」的計畫是否要繼續執行，蘇貞昌表示，有關一個政策作業到底是怎麼樣子，所謂經濟紅利到底是多少錢，怎麼樣才最妥適，他一向很慎重，強調這件事會要求相關單位、部會好好的斟酌，該怎麼樣做才最好，目前還沒有結論。

曾銘宗追問，行政院是否會編列特別預算，還是納入明年總預算一併研議。蘇貞昌回答，目前為止，（內部）還沒有跟我報告相關（辦法），準備要怎麼樣做，但一定會照法律程序來。

然而黨政人士透露，此方案在賴清德擔任院長時是由施俊吉親自督導，政院內部最後一次討論到相關議題，傾向將紅利編入明年總預算中。由於社會普遍以為這一筆錢會被政府拿來亂用，甚至在選舉之前亂花，為了避免誤會，將它編入明年總預算，會更加清楚，最後都會送立法院審查。

知情人士則表示，其實財政部已經定案，要將所謂的經濟紅利以總額挹注的方式編入總預算當中，但蘇建榮還不敢公開承認。他並認為，由於相關款項將編入總預算內，而總預算金額高達二兆元，這些紅利就不見了，也沒有意義了。

曾銘宗則表示，國內其實財政情況並不好，並指出，根據財政部國庫署統計，我國一年以上公共債務未償餘額達五兆三八六二億元，即使歲收有超收 但是每一年的債務還在增加，根本就沒有餘裕發放經濟紅利。