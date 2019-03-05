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一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

遭韓國瑜譏酸梅 林濁水：批評建議都被封「韓酸」

2019-03-05 17:14聯合報 記者周佑政╱即時報導

民進黨前立委林濁水經常評論高雄市長韓國瑜的政策作為，並質疑韓國瑜的身體狀況如林黛玉，韓則反批林是「酸梅」愛講酸話。林濁水今天表示，只要見到好就稱讚，「藍人要得到我稱讚沒什麼困難」，但林也再反擊，人類分兩類，一種是韓粉，除此之外是「韓酸」，不吭聲的都有嫌疑，而不管是批評、建議的，更是得一概封之以酸的名號。

林濁水在臉書表示，所謂酸，是説見不得人好。藍綠互相見不得好已經是常態，他似乎還沒聽過藍人見得綠好的，不知把包括藍綠所有台灣人都駡成鬼混20多年的市長曾經稱讚過綠人沒有。

「至於我，」林濁水說，對韓國瑜不太看得到好的馬英九，馬的釣魚台漁業協議、台菲漁業協議，他都稱讚，馬「兩岸主權互不承認、治權互不否認」及衍生的一些政策，他都稱讚是以國民黨立場做得最好的諸如此類，只要見到好就稱讚，沒有見不得好的事，「可見藍人要得到我稱讚沒什麼困難，最近也一再稱讚韓國瑜很努力」。

林濁水說，但是稱讚韓的南南合作，就強人所難了。另外，台灣一年農產出口1600億，這樣，大市長去簽個三年一兩億備忘綠，就要他讚美，「不禮貌地說，同樣強人所難」。

他表示，「大市長沒有必要把自已好的標準降到這程度」，否則台灣的1600億肯定都是有人努力來的，如果依市長標準，那豈不是不知幾千人都得一個一個找出來點名褒揚？這不會太不切實際？市長左看一眼說有人見不得好，右邊一眇，又說有人吃醋，後面一看，還是有人唱衰，正面看去，又是有人在酸，真怪？

林濁水說，「是不是有一種有特殊隱形眼鏡戴上了，看到的世界跟大家都很不同」，人類因此分兩類，一種是韓粉，除此之外是韓酸，不吭聲的都有嫌疑，而不管是批評、建議的，更是得一概封之以酸的名號。「咦，頻頻封人以酸的，在台灣似乎獨此一家別無分號」。

前立委林濁水頻頻對韓國瑜市政及身體狀況發表看法。圖／本報資料照片
前立委林濁水頻頻對韓國瑜市政及身體狀況發表看法。圖／本報資料照片
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韓國瑜林濁水隱形眼鏡

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