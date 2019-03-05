反擊民調 陳筱諭酸民進黨「提名我就擋住韓流了」

2019-03-05 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



針對這次台南立委補選幾份封關前民調，直指陳筱諭支持度低迷，陳筱諭表示，她在3月2日舉辦的競總成立造勢大會，當場就打臉這兩份民調數字，完全背離事實，很多支持者都跟她說，台南人越是被打壓，反彈的力道就會越大，3月16日一定會用選票打破這些民調迷失！

陳筱諭説，3月2日競選總部成立大會，現場湧入近2萬名在地鄉親，14個行政區175個里，就來了100多位里長，陳筱諭在大進場途中，被鄉親們的熱情感動到頻頻拭淚，原本被兩黨運作打壓到幾乎聲息的氣勢，被不斷湧入的人潮瞬間扭轉攀上最高點！

然而民調封關日前出現的兩份媒體民調卻指出，陳筱諭的民調支持度僅有8.8%，13%，對此，但她強調不要輕忽他們在當地的組織人脈。

陳說，很多二選區居民都跟里長反映，3月4日晚上有某單位開始做誘導式民調，要求只能就政黨提名的謝與郭二擇一，如果回答要選陳筱諭，他們就說，陳筱諭不會上！所以，如果陳不上，會選謝或郭？這種意圖操作棄保的誘導式民調，讓更多二選區選民對兩政黨的候選人越來越反感。

陳筱諭指出，在電話上說會支持的人，跟當天願意站出來投票的人，兩者的行動力道還是會有差異，屆時一定會反映出這次補選「民調數據」與「得票數字」的差距。

陳筱諭表示，現在這些民調數據，只是讓民進黨更後悔初選搞黑箱吧，如果黨部公平地依據各人實力而選擇徵召陳筱諭，早就順利擋住韓流，輕易贏過謝龍介了！