親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
同婚法立法對決
斑馬線設計缺失
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

川金破局？美朝無協議不是世界末日

反擊民調 陳筱諭酸民進黨「提名我就擋住韓流了」

2019-03-05 16:53聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

針對這次台南立委補選幾份封關前民調，直指陳筱諭支持度低迷，陳筱諭表示，她在3月2日舉辦的競總成立造勢大會，當場就打臉這兩份民調數字，完全背離事實，很多支持者都跟她說，台南人越是被打壓，反彈的力道就會越大，3月16日一定會用選票打破這些民調迷失！

陳筱諭説，3月2日競選總部成立大會，現場湧入近2萬名在地鄉親，14個行政區175個里，就來了100多位里長，陳筱諭在大進場途中，被鄉親們的熱情感動到頻頻拭淚，原本被兩黨運作打壓到幾乎聲息的氣勢，被不斷湧入的人潮瞬間扭轉攀上最高點！

然而民調封關日前出現的兩份媒體民調卻指出，陳筱諭的民調支持度僅有8.8%，13%，對此，但她強調不要輕忽他們在當地的組織人脈。

陳說，很多二選區居民都跟里長反映，3月4日晚上有某單位開始做誘導式民調，要求只能就政黨提名的謝與郭二擇一，如果回答要選陳筱諭，他們就說，陳筱諭不會上！所以，如果陳不上，會選謝或郭？這種意圖操作棄保的誘導式民調，讓更多二選區選民對兩政黨的候選人越來越反感。

陳筱諭指出，在電話上說會支持的人，跟當天願意站出來投票的人，兩者的行動力道還是會有差異，屆時一定會反映出這次補選「民調數據」與「得票數字」的差距。

陳筱諭表示，現在這些民調數據，只是讓民進黨更後悔初選搞黑箱吧，如果黨部公平地依據各人實力而選擇徵召陳筱諭，早就順利擋住韓流，輕易贏過謝龍介了！

陳筱諭還是感謝各方提供的民調數據當參考，相信選票開出後，會跌破很多人的眼鏡。

陳筱諭有反擊民調失真。本報資料照片
陳筱諭有反擊民調失真。本報資料照片
分享

陳筱諭民調民進黨

相關新聞

國民黨自掃門前雪陋習 蔡正元：從韓國瑜開始改變

2019-03-05 15:41

影／同婚專法逕付二讀 黃昭順跳針嗆蘇貞昌：你沒有憤怒嗎？

2019-03-05 15:32

影／喬2020總統選戰？ 朱韓會受注目

2019-03-05 17:01

立委問新台幣改版 蘇貞昌：目前沒有計畫

2019-03-05 16:59

卸下黨公職包袱 范綱祥力爭桃園區立委提名

2019-03-05 16:57

影／日拒蔡安保對話 蘇無語一秒 藍委:丟盡國家的臉

2019-03-05 16:52

馬英九「陪同」夫人周美青參觀中職特展

2019-03-05 16:50

推大選併和平中立公投 呂秀蓮向中選會遞案

2019-03-05 16:43

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27

高雄農產貨出去 席捲日本市場

2019-03-05 16:22

蔡英文提安保對話遭拒 郝龍斌：沒套好招的獨角戲

2019-03-05 16:13

朱立倫拜會韓國瑜 兩人見面大擁抱

2019-03-05 14:56

立委不滿兩岸關係作為 蘇揆：請批評習近平一下

2019-03-05 14:45

陳芳明點名這些綠委 「嚴重挑戰轉型正義的精神」

2019-03-05 14:39

2025電價將大漲三成 台大醫：謊言堆砌出的能源政策

2019-03-05 14:33

產經新聞社論 籲日本與台灣安保對話

2019-03-05 14:31

公投脫鉤大選卡核能減煤？ 蘇：民進黨政府沒在怕

2019-03-05 14:29

為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評

2019-03-05 14:23

韓國瑜將登陸 劉結一：歡迎他來

2019-03-05 14:20

【即時短評】朱立倫會韓國瑜 不失分就是加分

2019-03-05 14:17

鄭文燦：城市交流 北京藍綠有別

2019-03-05 14:11

台日安保對話被拒 蘇貞昌：尊重每一國的立場

2019-03-05 14:10

蘇貞昌上任50天 網友致贈萌圖打氣

2019-03-05 14:04

蔡英文盼與日安保對話遭拒 郝龍斌：沒套好的獨角戲

2019-03-05 13:54

蘇貞昌提醒陸不放棄武力 韓國瑜：放心，也絕不帶掃帚

2019-03-05 13:41

綠委強勢動員 同婚專法二讀過關

2019-03-05 13:32

韓國瑜訪陸 張小月：若有需要海基會願協助

2019-03-05 13:30

蘇貞昌收手繪卡片變溫柔 「我頭髮比漫畫裡多」

2019-03-05 13:30

蘇貞昌：贊成嚴審中國官員來台

2019-03-05 13:26

藍籲參加初選或徵召 韓國瑜：都尊重、沒意見

2019-03-05 13:13

影／兩岸攻防砲火猛　蘇揆：民主協商就是被「吃掉」

2019-03-05 13:00

立院程委會召委 郭正亮柯志恩出任

2019-03-05 13:00

暖冬方案核銷慢　綠委爆：業者甚至想跟蘇貞昌借錢

2019-03-05 12:56

警政高層異動 侯友宜：尊重警政署一條鞭

2019-03-05 12:51

黃昭順質詢嗆不滿意就回去 蘇貞昌說完謝謝真的回座

2019-03-05 12:44

台南農產品前進日本東京國際食品展 謝長廷出席推銷

2019-03-05 12:34

陳明通：所謂的「習五條」就是統一

2019-03-05 11:33

日方不考慮安保對話 外交部：有收到日方訊息

2019-03-05 11:14

高雄區長戶所主任大調動 韓國瑜落實拚經濟

2019-03-05 10:58
看更多

熱門文章

吳子嘉公佈民調讓謝龍介臉色鐵青 網：吳操作棄保

2019-03-05 10:34

傘兵秦良丰要從三總出院了 童綜合急診醫師這麼說…

2019-03-05 04:01

林濁水9問吳敦義 孫大千批：鬼打牆的邏輯繞口令

2019-03-05 08:27

吳子嘉公佈民調他臉色鐵青？ 謝龍介回應： 是有嚇到啦

2019-03-05 12:51

綠營有多怕韓國瑜選總統？你看「卡韓3招」匆忙啟動…

2019-03-05 08:00

台南立委補選最新民調 謝龍介38％、郭國文26%

2019-03-04 21:01

驚！中共轟六前推至廣東興寧機場 距台450公里

2019-03-05 01:54

影／吳子嘉爆料蔡英文討厭扁、昌 2020恐政權不保

2019-03-04 17:19

「韓國瑜大山」強遮四個太陽！韓總門檻只有他曾超越

2019-03-05 09:00

同婚專法逕付二讀 這5個綠委棄權不投票

2019-03-05 10:35

潛艦國造秘密會議他領軍 裝備輸出許可攤開看

2019-03-04 18:37

蔡總統要與日安保對話 日外務省：沒有這樣的考慮

2019-03-04 17:47

蔡英文提安保對話日方冷回應 學者：台灣成麻煩製造者

2019-03-04 22:50

108年海軍敦睦艦隊 女艦長黃淑卿上陣出訪

2019-03-04 17:13

林濁水再酸韓國瑜：性子敏感直比林黛玉

2019-03-05 08:35

同婚專法今闖關 綠黨團甲級動員 幸福盟赴政院抗議

2019-03-05 00:18

王見王！朱立倫下午將與韓國瑜會面

2019-03-05 11:43

蘇貞昌提醒陸不放棄武力 韓國瑜：放心，也絕不帶掃帚

2019-03-05 13:41

被林濁水酸體虛 韓國瑜回敬林「像一顆酸梅」

2019-03-04 20:51

兩岸合作？張善政籲先通過馬英九時代的這個提議

2019-03-05 00:04

新北立委補選最新民調 鄭世維40％、余天36％

2019-03-04 20:48

【重磅快評】林黛玉吃酸梅補身體 韓國瑜力戰神隱少女

2019-03-05 09:18

統促黨要直接上門 館長：證明你們就是黑道

2019-03-04 18:03

韓國瑜訪中拚經濟 柯Ｐ：市長不是外交部長

2019-03-05 10:35

韓國瑜將登陸「不碰中央權責 請陸委會放心」

2019-03-05 00:04

謝龍介領先郭國文12％？民進黨：和我們內部做的差太多

2019-03-05 12:39

高市最大選區變搶手 第一選區7人爭逐立委

2019-03-04 18:31

民調小贏余天 鄭世維：余天大哥說贏我20%耶？

2019-03-05 11:01

是否參選總統？ 韓國瑜需速解套

2019-03-04 18:16

為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評

2019-03-05 14:23

推西行！柯文哲仿網美戴墨鏡 台北西區知識通通難不倒

2019-03-04 20:51

余天：希望三重鄉親暖流幫忙抵抗韓流

2019-03-04 17:19

高雄區長戶所主任大調動 韓國瑜落實拚經濟

2019-03-05 10:58

日本打臉蔡英文的安保對話？蘇貞昌回答前頓了一下

2019-03-05 09:39

與我安保對話？ 日本政府不考慮

2019-03-05 00:27

兩岸小組首召開／陳致中與會 韓國瑜強調沒黑箱

2019-03-05 00:09

NHK專題討論蘇啟誠之死 家屬發聲明盼讓其犧牲有意義

2019-03-04 21:54

【即時短評】朱立倫會韓國瑜 不失分就是加分

2019-03-05 14:17

陳芳明點名這些綠委 「嚴重挑戰轉型正義的精神」

2019-03-05 14:39

再喊世代交替 連勝文：懇請資深區域立委轉任不分區

2019-03-04 20:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top