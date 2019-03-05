影／日拒蔡安保對話 蘇無語一秒 藍委:丟盡國家的臉
蔡英文總統上月底接受日本媒體專訪時拋出希望跟日本官方進行「安保對話」，不料被日本外務省「拒絕」，對此行政院長蘇貞昌表示會持續與周邊國家來為區域和平努力，也會尊重各個國家的立場，只是被問到這是否形同蔡總統被打臉，蘇貞昌愣了一秒才答話。而外交部發言人李憲章則表示，蔡總統主要是呼籲日本跟世界各國，正視兩岸跟印太區域「現狀」已經遭受改變的事實，建議雙方應該廣義的就非傳統安全的領域，來加強對話及合作，強調未來外交部也會朝著這個目標來努力。
針對蔡英文表達安保對話的意願遭拒，國民黨立委賴士葆表示這就等於抱日本大腿的策略是失敗的，他進一步表示日本很害怕大陸，因此他不解怎麼蔡總統會因為跟日本講個話，就認為日本會與台灣同盟對抗大陸，如此做法使得國家顏面盡失，立委沈智慧也表示蔡總統很清楚我們國家的底線是什麼，不要去踩底線，就不會被打臉了。另外民進黨立委林俊憲提到美日安保條約中，台灣也包含在其中，但他認為日本的行政官方系統，一直以來都非常的懼怕中國大陸、非常保守，一直不願意去觸怒中國大陸，因此蔡總統這時候提出跟日本官方正式地談安保議題，日本政府一定會縮起來。
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