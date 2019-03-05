陳滄江公布最新民調 支持度與對手「有拚」

2019-03-05 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門立委補選競爭白熱化，無黨籍的立委補選候選人陳滄江今天公布最新民調，顯示他與另一國民黨候選人洪麗萍的選民支持度相當接近不到1%，雙方在各鄉鎮支持度互有領先。陳滄江強調，他沒有像對手有眾多來自台灣的大咖加持與龐大的組織動員，希望鄉親16日踴躍出來投票，用金門鄉親的民意來對抗對手的組織動員黨意。對於這項民調，其他候選人則認為是選舉操作，不為之起舞。

對於陳滄江的民調，蔡西湖不表認同，他認為自己在領先之中，不想跟著其他對手抹黑攻擊，也不隨著他們起舞，強調此時爭取選民的支持，才是最重要的。

陳玉珍則認為，陳滄江與洪麗萍陣營選擇在此時公布民調，是打算操作「棄保」效應，陳滄江想把民調偏低的洪麗萍拉上來，瓜分她的票，這樣他才能「鷸蚌相爭」，她說目前是「雙陳之爭」，但就她觀察，蔡西湖的實力也不容小覷。

金門立委補選即將進入最後的倒數時刻，陳滄江於今天下午公布委託民調公司在3月2至4日所作的民調，民調顯示：洪麗萍支持度18.1%，略高於陳滄江的17.2%，差距在誤差範圍內；兩人在五鄉鎮支持度互有領先。而其他4位候選人，民調支持度都在10%以下。

陳滄江說這份民調顯示，金門立委補選已形成陳洪兩人領先相爭，其他4名候選人則有被邊緣化危機。民調顯示，陳滄江在金城鎮、金寧鄉領先，洪麗萍在烈嶼鄉、金沙鎮領先；金湖鎮雙方不相上下。陳滄江說，將加強烈嶼鄉的服務層面，如能當選立委會在烈嶼鄉設立「小板凳服務處」，隨時受理烈嶼鄉親的陳情案案。陳滄江也說，他沒有像對手一樣，有來自台灣政治明星的加持，更欠缺對手有龐大綿密的組織動員選舉機器奧援；他只有靠兩條腿勤走基層服務，以及一腔「鄉親權益擺第一」赤心熱血來爭取支持。