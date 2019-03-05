高雄農產貨出去 席捲日本市場

2019-03-05 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



與「德國科隆食品展(ANUGA)」及「法國巴黎食品展(SIAL)」並列全球三大專業食品展的「2019東京國際食品展」，昨天在日本東京幕張國際展覽館開幕，高雄市政府今年也不缺席，率6家深具外銷潛力的農民團體、農企業等單位組成「高雄物產館」參展，以「高雄新鮮直送的農產」為主題，展現高雄市長韓國瑜長讓高雄農產貨出去的理念，席捲日本市場。

高雄市政府農業局局長吳芳銘表示，高雄農產將走向精品路線並推廣認證，也會全力配合中央打進2020東京奧運市場，滿足選手蔬果餐飲等需求。

今年氣候溫和，蜜棗生產情形良好，大社區農會跟著忙翻天，將高雄的蜜棗銷售到日本，以禮盒方式在2月出貨2噸，為蜜棗進入日本市場注入一劑強心針。高雄市農業局今年為協助蜜棗外銷，訂出了獎勵蜜棗外銷目標量達80噸，為蜜棗外銷助攻。

這次高雄物產館參展廠商共有6家，包括高雄市加洲果菜運銷合作社、旗山果菜運銷合作社、芳境果菜運銷合作社、大樹蜂產品運銷合作社、大樹區果樹產銷班第34班、青山茶葉等。

加洲果菜運銷合作社通過Global G.A.P.國際驗證，在這次東京國際食品展首度亮相「型脆野蔬」餅乾，將青花菜加工製成零食，保留食物的原型，清爽可口又香脆。旗山果菜運銷合作社帶來與乖乖公司共同研發的「香蕉米乖乖」，在國內曾創下一個月賣10萬包的銷售佳績，希望透過這次展覽叩關日本市場。大樹蜂產品運銷合作社的蜂蜜通過清真認證，兼具品質與價格優勢農產品，預期能吸引國際貿易商目光，創下銷售佳績。