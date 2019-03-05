韓國瑜：手心手背都是肉 朱立倫：我們不會成對手

相關新聞
韓國瑜稱朱立倫「總統參選人」 朱：韓市長全力衝市政2019-03-05 15:49
太陽會后羿？朱立倫下車熱情擁抱韓國瑜2019-03-05 14:59
被質疑3個月院長的施政能力 張善政：1天英雄就是英雄2019-03-05 14:41
觀察站／藍天王角力 「朱韓會」破冰兼闢謠？2019-03-05 14:39
朱立倫下午會韓國瑜 藍天王之爭升高2019-03-05 14:27
王金平「聯柯制韓」？ 柯：想太遠了2019-03-05 14:26
【重磅快評】王金平說「只做一任」的政治解碼2019-03-05 14:16
拉攏韓流？朱立倫下午將拜會韓國瑜2019-03-05 13:09
綠想公投脫鉤大選 立委批就是為卡「核能減媒」公投2019-03-05 13:06
競選發言人傳被挖角 柯文哲：沒什麼不好2019-03-05 12:56
以慶祝土地公生日為名 馬、吳、朱、王4太陽明合體2019-03-05 12:52
王金平稱有能力團結國民黨 周錫瑋：大家都有能力2019-03-05 11:45
王見王！朱立倫下午將與韓國瑜會面2019-03-05 11:43
朱王不認同兩階段？ 周錫瑋：國民黨制度很早就被破壞2019-03-05 11:24
王金平打算「連柯制韓」？ 柯Ｐ：想太遠了2019-03-05 10:33
【重磅快評】林黛玉吃酸梅補身體 韓國瑜力戰神隱少女2019-03-05 09:18
「韓國瑜大山」強遮四個太陽！韓總門檻只有他曾超越2019-03-05 09:00
綠營有多怕韓國瑜選總統？你看「卡韓3招」匆忙啟動…2019-03-05 08:00
王金平4度握拳：我才能團結黨2019-03-05 00:18
綠拱韓 藍拱柯？ 柯文哲：都在陰謀論 我們做自己2019-03-05 00:13
洪秀柱金門輔選 談黨內初選競爭不要鬥爭2019-03-04 23:51
是否參選總統？ 韓國瑜需速解套2019-03-04 18:16
影／吳子嘉爆料蔡英文討厭扁、昌 2020恐政權不保2019-03-04 17:19
韓國瑜擔任黨主席？ 王鴻薇：這不是很好的主意2019-03-04 16:04
韓國瑜選總統？ 沈富雄代擬四點參選聲明2019-03-04 14:13
操作棄英保柯？柯文哲：不要每天陰謀論2019-03-04 14:06
馬英九支持朱立倫 王金平：他們本來就鬥陣啊2019-03-04 13:31
影／否認獨立參選！王金平：我最有能力團結國民黨2019-03-04 13:29
【重磅快評】藍軍留徵召多條活路 選到底唯剩死路2019-03-04 13:14
李敖兒最認同這點 微博po文支持王金平參選20202019-03-04 12:52
朱立倫做好做滿軟肋 周錫瑋：不是昨是今非、昨非今是2019-03-04 12:00
林義雄嗆核四重啟 前廠長：不務實理念，台灣不會進步2019-03-04 11:51
「不要輕言參選到底」 周錫瑋向王金平道歉2019-03-04 11:48
別光著急赴美面試 也要積極溝通大陸2019-03-04 09:22
怪醫配禿子？柯釋善意 國民黨高牆卻擋著韓2019-02-27 09:01
熱門文章
吳子嘉公佈民調讓謝龍介臉色鐵青 網：吳操作棄保2019-03-05 10:34
傘兵秦良丰要從三總出院了 童綜合急診醫師這麼說…2019-03-05 04:01
林濁水9問吳敦義 孫大千批：鬼打牆的邏輯繞口令2019-03-05 08:27
吳子嘉公佈民調他臉色鐵青？ 謝龍介回應： 是有嚇到啦2019-03-05 12:51
綠營有多怕韓國瑜選總統？你看「卡韓3招」匆忙啟動…2019-03-05 08:00
台南立委補選最新民調 謝龍介38％、郭國文26%2019-03-04 21:01
驚！中共轟六前推至廣東興寧機場 距台450公里2019-03-05 01:54
影／吳子嘉爆料蔡英文討厭扁、昌 2020恐政權不保2019-03-04 17:19
「韓國瑜大山」強遮四個太陽！韓總門檻只有他曾超越2019-03-05 09:00
同婚專法逕付二讀 這5個綠委棄權不投票2019-03-05 10:35
潛艦國造秘密會議他領軍 裝備輸出許可攤開看2019-03-04 18:37
蔡總統要與日安保對話 日外務省：沒有這樣的考慮2019-03-04 17:47
蔡英文提安保對話日方冷回應 學者：台灣成麻煩製造者2019-03-04 22:50
108年海軍敦睦艦隊 女艦長黃淑卿上陣出訪2019-03-04 17:13
林濁水再酸韓國瑜：性子敏感直比林黛玉2019-03-05 08:35
同婚專法今闖關 綠黨團甲級動員 幸福盟赴政院抗議2019-03-05 00:18
王見王！朱立倫下午將與韓國瑜會面2019-03-05 11:43
蘇貞昌提醒陸不放棄武力 韓國瑜：放心，也絕不帶掃帚2019-03-05 13:41
被林濁水酸體虛 韓國瑜回敬林「像一顆酸梅」2019-03-04 20:51
兩岸合作？張善政籲先通過馬英九時代的這個提議2019-03-05 00:04
新北立委補選最新民調 鄭世維40％、余天36％2019-03-04 20:48
【重磅快評】林黛玉吃酸梅補身體 韓國瑜力戰神隱少女2019-03-05 09:18
統促黨要直接上門 館長：證明你們就是黑道2019-03-04 18:03
韓國瑜訪中拚經濟 柯Ｐ：市長不是外交部長2019-03-05 10:35
韓國瑜將登陸「不碰中央權責 請陸委會放心」2019-03-05 00:04
謝龍介領先郭國文12％？民進黨：和我們內部做的差太多2019-03-05 12:39
高市最大選區變搶手 第一選區7人爭逐立委2019-03-04 18:31
民調小贏余天 鄭世維：余天大哥說贏我20%耶？2019-03-05 11:01
是否參選總統？ 韓國瑜需速解套2019-03-04 18:16
為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評2019-03-05 14:23
余天：希望三重鄉親暖流幫忙抵抗韓流2019-03-04 17:19
推西行！柯文哲仿網美戴墨鏡 台北西區知識通通難不倒2019-03-04 20:51
高雄區長戶所主任大調動 韓國瑜落實拚經濟2019-03-05 10:58
日本打臉蔡英文的安保對話？蘇貞昌回答前頓了一下2019-03-05 09:39
與我安保對話？ 日本政府不考慮2019-03-05 00:27
兩岸小組首召開／陳致中與會 韓國瑜強調沒黑箱2019-03-05 00:09
【即時短評】朱立倫會韓國瑜 不失分就是加分2019-03-05 14:17
NHK專題討論蘇啟誠之死 家屬發聲明盼讓其犧牲有意義2019-03-04 21:54
陳芳明點名這些綠委 「嚴重挑戰轉型正義的精神」2019-03-05 14:39
再喊世代交替 連勝文：懇請資深區域立委轉任不分區2019-03-04 20:51
留言