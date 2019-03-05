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韓國瑜：手心手背都是肉 朱立倫：我們不會成對手

2019-03-05 16:22聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

新北市前市長朱立倫下午拜訪高雄市長韓國瑜，朱說和韓是認識很久的好友，來拜訪好友，好友間，韓做什麼他都支持，也相信他做什麼韓都支持。

韓則說，手心手背都是肉，他現在全力衝高雄，並指兩人今會面，有交換市政意見，朱有捷運建設經驗，有向其請益。

朱臨走前，被媒體問，會否擔心和韓成為對手，朱回：「我們絕對不會是對手。」

新北市前市長朱立倫下午拜訪高雄市長韓國瑜。記者蔡孟妤／攝影
新北市前市長朱立倫下午拜訪高雄市長韓國瑜。記者蔡孟妤／攝影
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韓國瑜朱立倫

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