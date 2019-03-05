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注意！立委補選倒數 6日零時起不可散布「民調」

2019-03-05 16:14聯合報 記者鄭維真╱即時報導

新北市、彰化縣、台南市、金門縣立委補選將在3月16日舉行，選委會指出，競選活動期間10天，從3月6日到15日，期間每日競選活動時間為上午7時到下午10時，另外，6日凌晨0時起到投票時間截止前，不論是選舉人、候選人及媒體都不可用任何方式散布、引述、評論民調。

選委會表示，3月16日投票時間為上午8時起至下午4時，根據選罷法規定，選舉人、候選人及媒體從6日0時開始到投票截止，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查，也不得加以報導、散布、評論或引述，違者可處50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

選委會指出，候選人或政黨印發宣傳品應親自簽名；宣傳品張貼限於候選人競選辦事處、政黨辦事處及宣傳車輛，違者可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

另外，政黨及任何人不得於競選或罷免活動期間，每日上午7時前或下午10時後從事公開競選、助選或罷免活動，但不妨礙居民生活或社會安寧的活動，不在此限。政黨及任何人於廣電媒體播放競選宣傳廣告，應屬不妨礙居民生活或社會安寧的活動，故不受上開上午7時前或下午10時後之時間限制。違者可罰50萬元以上、500萬元以下。

政黨及任何人不得於3月16日投票日從事競選、助選活動，投票日凌晨0時起，各廣電媒體及報紙雜誌不得為任何選舉宣傳廣告。違者可處50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

新北市、彰化縣、台南市、金門縣立委補選將在3月16日舉行。圖／聯合報系資料照
新北市、彰化縣、台南市、金門縣立委補選將在3月16日舉行。圖／聯合報系資料照
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投票選委會

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