親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
同婚法立法對決
斑馬線設計缺失
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

川金破局？美朝無協議不是世界末日

蔡英文提安保對話遭拒 郝龍斌：沒套好招的獨角戲

2019-03-05 16:13聯合報 記者鄭媁╱即時報導

總統蔡英文日前提出盼與日本進行安保對話，不過，日本政府表示，沒有這樣的考慮。國民黨副主席郝龍斌今透過臉書表示，蔡英文被日本拒絕其實不意外，因為過去的歷史跟經驗都告訴我們，與日本互動時，委屈不僅沒辦法求全，求來的往往是日方的好幾拳。

郝龍斌指出，民進黨執政以來，面對日本的態度不要說日本人，連大多數的台灣人都瞧不起。漁民被欺負了，駐日代表公開助日，不僅酸自己的漁民神出鬼沒比較難保護外，還幫日方辯解只是依法行政 ; 核食輸台爭議時，衛福部、外交部不僅沒幫台灣人把關，反替日方辯護，宣稱日本食品不一定是核災食品，這樣的態度，又怎能期待當台灣提出安保對話時，日方能給台灣好臉色？

郝龍斌以釣魚島爭議為例，不論是李登輝或陳水扁，對日忍讓換來的只有漁民的委屈與日本的得寸進尺 ; 國民黨執政後，馬英九總統對魚權、主權寸步不讓，該護漁就護漁、該保釣就保釣，最後不僅日本首次因為撞沈台灣漁船正式道歉，台日更在2013年以「主權不能退讓或分割，但資源可以分享」為共識基礎，簽訂台日漁業協議，為台灣漁民爭取超過7萬多平方公里的作業海域。

郝龍斌說，他在推動反日本和災區食品公投時，也承受日本方面極大的壓力，不僅透過民進黨政府施壓，更宣稱要向世界貿易組織（WTO）提出告訴，但如果背後站的是民意、是道理，我們又何必害怕日本的威脅？公投的結果也證明了只要台灣人能團結在一起，台灣絕對有底氣與日本平起平坐。

郝龍斌也說，這次蔡英文提出與日方進行「安保對話」遭日本拒絕一事，就是一部沒套好招的獨角戲，蔡英文一廂情願的提出邀約的同時，不僅外交單位與國安單位沒有掌握日方態度，府方更沒有對相關狀況進行評估，更糟糕的是，因為台灣執政方長期媚日的態度，讓日本拒絕台灣時根本不會有壓力，誰會與一個只會諂媚自己的人平等對話？

郝龍斌漁民蔡英文

相關新聞

台灣在RCEP遭邊緣化？吳釗燮：中國扮演過重角色

2019-03-05 16:04

國民黨自掃門前雪陋習 蔡正元：從韓國瑜開始改變

2019-03-05 15:41

影／同婚專法逕付二讀 黃昭順跳針嗆蘇貞昌：你沒有憤怒嗎？

2019-03-05 15:32

影／喬2020總統選戰？ 朱韓會受注目

2019-03-05 17:01

立委問新台幣改版 蘇貞昌：目前沒有計畫

2019-03-05 16:59

卸下黨公職包袱 范綱祥力爭桃園區立委提名

2019-03-05 16:57

影／日拒蔡安保對話 蘇無語一秒 藍委:丟盡國家的臉

2019-03-05 16:52

馬英九「陪同」夫人周美青參觀中職特展

2019-03-05 16:50

推大選併和平中立公投 呂秀蓮向中選會遞案

2019-03-05 16:43

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27

朱立倫拜會韓國瑜 兩人見面大擁抱

2019-03-05 14:56

立委不滿兩岸關係作為 蘇揆：請批評習近平一下

2019-03-05 14:45

陳芳明點名這些綠委 「嚴重挑戰轉型正義的精神」

2019-03-05 14:39

2025電價將大漲三成 台大醫：謊言堆砌出的能源政策

2019-03-05 14:33

產經新聞社論 籲日本與台灣安保對話

2019-03-05 14:31

公投脫鉤大選卡核能減煤？ 蘇：民進黨政府沒在怕

2019-03-05 14:29

為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評

2019-03-05 14:23

韓國瑜將登陸 劉結一：歡迎他來

2019-03-05 14:20

【即時短評】朱立倫會韓國瑜 不失分就是加分

2019-03-05 14:17

鄭文燦：城市交流 北京藍綠有別

2019-03-05 14:11

台日安保對話被拒 蘇貞昌：尊重每一國的立場

2019-03-05 14:10

蘇貞昌上任50天 網友致贈萌圖打氣

2019-03-05 14:04

蔡英文盼與日安保對話遭拒 郝龍斌：沒套好的獨角戲

2019-03-05 13:54

蘇貞昌提醒陸不放棄武力 韓國瑜：放心，也絕不帶掃帚

2019-03-05 13:41

綠委強勢動員 同婚專法二讀過關

2019-03-05 13:32

韓國瑜訪陸 張小月：若有需要海基會願協助

2019-03-05 13:30

蘇貞昌收手繪卡片變溫柔 「我頭髮比漫畫裡多」

2019-03-05 13:30

蘇貞昌：贊成嚴審中國官員來台

2019-03-05 13:26

藍籲參加初選或徵召 韓國瑜：都尊重、沒意見

2019-03-05 13:13

影／兩岸攻防砲火猛　蘇揆：民主協商就是被「吃掉」

2019-03-05 13:00

立院程委會召委 郭正亮柯志恩出任

2019-03-05 13:00

暖冬方案核銷慢　綠委爆：業者甚至想跟蘇貞昌借錢

2019-03-05 12:56

警政高層異動 侯友宜：尊重警政署一條鞭

2019-03-05 12:51

黃昭順質詢嗆不滿意就回去 蘇貞昌說完謝謝真的回座

2019-03-05 12:44

台南農產品前進日本東京國際食品展 謝長廷出席推銷

2019-03-05 12:34

陳明通：所謂的「習五條」就是統一

2019-03-05 11:33

日方不考慮安保對話 外交部：有收到日方訊息

2019-03-05 11:14

高雄區長戶所主任大調動 韓國瑜落實拚經濟

2019-03-05 10:58

柯文哲嗆社會「假掰」 連勝文：再怎麼假也假不過他

2019-03-05 10:57
看更多

熱門文章

吳子嘉公佈民調讓謝龍介臉色鐵青 網：吳操作棄保

2019-03-05 10:34

傘兵秦良丰要從三總出院了 童綜合急診醫師這麼說…

2019-03-05 04:01

林濁水9問吳敦義 孫大千批：鬼打牆的邏輯繞口令

2019-03-05 08:27

吳子嘉公佈民調他臉色鐵青？ 謝龍介回應： 是有嚇到啦

2019-03-05 12:51

綠營有多怕韓國瑜選總統？你看「卡韓3招」匆忙啟動…

2019-03-05 08:00

台南立委補選最新民調 謝龍介38％、郭國文26%

2019-03-04 21:01

驚！中共轟六前推至廣東興寧機場 距台450公里

2019-03-05 01:54

影／吳子嘉爆料蔡英文討厭扁、昌 2020恐政權不保

2019-03-04 17:19

「韓國瑜大山」強遮四個太陽！韓總門檻只有他曾超越

2019-03-05 09:00

同婚專法逕付二讀 這5個綠委棄權不投票

2019-03-05 10:35

潛艦國造秘密會議他領軍 裝備輸出許可攤開看

2019-03-04 18:37

蔡總統要與日安保對話 日外務省：沒有這樣的考慮

2019-03-04 17:47

蔡英文提安保對話日方冷回應 學者：台灣成麻煩製造者

2019-03-04 22:50

108年海軍敦睦艦隊 女艦長黃淑卿上陣出訪

2019-03-04 17:13

林濁水再酸韓國瑜：性子敏感直比林黛玉

2019-03-05 08:35

同婚專法今闖關 綠黨團甲級動員 幸福盟赴政院抗議

2019-03-05 00:18

王見王！朱立倫下午將與韓國瑜會面

2019-03-05 11:43

蘇貞昌提醒陸不放棄武力 韓國瑜：放心，也絕不帶掃帚

2019-03-05 13:41

被林濁水酸體虛 韓國瑜回敬林「像一顆酸梅」

2019-03-04 20:51

兩岸合作？張善政籲先通過馬英九時代的這個提議

2019-03-05 00:04

新北立委補選最新民調 鄭世維40％、余天36％

2019-03-04 20:48

【重磅快評】林黛玉吃酸梅補身體 韓國瑜力戰神隱少女

2019-03-05 09:18

統促黨要直接上門 館長：證明你們就是黑道

2019-03-04 18:03

韓國瑜訪中拚經濟 柯Ｐ：市長不是外交部長

2019-03-05 10:35

韓國瑜將登陸「不碰中央權責 請陸委會放心」

2019-03-05 00:04

謝龍介領先郭國文12％？民進黨：和我們內部做的差太多

2019-03-05 12:39

高市最大選區變搶手 第一選區7人爭逐立委

2019-03-04 18:31

民調小贏余天 鄭世維：余天大哥說贏我20%耶？

2019-03-05 11:01

是否參選總統？ 韓國瑜需速解套

2019-03-04 18:16

為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評

2019-03-05 14:23

余天：希望三重鄉親暖流幫忙抵抗韓流

2019-03-04 17:19

推西行！柯文哲仿網美戴墨鏡 台北西區知識通通難不倒

2019-03-04 20:51

高雄區長戶所主任大調動 韓國瑜落實拚經濟

2019-03-05 10:58

日本打臉蔡英文的安保對話？蘇貞昌回答前頓了一下

2019-03-05 09:39

與我安保對話？ 日本政府不考慮

2019-03-05 00:27

兩岸小組首召開／陳致中與會 韓國瑜強調沒黑箱

2019-03-05 00:09

【即時短評】朱立倫會韓國瑜 不失分就是加分

2019-03-05 14:17

NHK專題討論蘇啟誠之死 家屬發聲明盼讓其犧牲有意義

2019-03-04 21:54

陳芳明點名這些綠委 「嚴重挑戰轉型正義的精神」

2019-03-05 14:39

再喊世代交替 連勝文：懇請資深區域立委轉任不分區

2019-03-04 20:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top