蔡英文提安保對話遭拒 郝龍斌：沒套好招的獨角戲

2019-03-05 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



總統蔡英文日前提出盼與日本進行安保對話，不過，日本政府表示，沒有這樣的考慮。國民黨副主席郝龍斌今透過臉書表示，蔡英文被日本拒絕其實不意外，因為過去的歷史跟經驗都告訴我們，與日本互動時，委屈不僅沒辦法求全，求來的往往是日方的好幾拳。

郝龍斌指出，民進黨執政以來，面對日本的態度不要說日本人，連大多數的台灣人都瞧不起。漁民被欺負了，駐日代表公開助日，不僅酸自己的漁民神出鬼沒比較難保護外，還幫日方辯解只是依法行政 ; 核食輸台爭議時，衛福部、外交部不僅沒幫台灣人把關，反替日方辯護，宣稱日本食品不一定是核災食品，這樣的態度，又怎能期待當台灣提出安保對話時，日方能給台灣好臉色？

郝龍斌以釣魚島爭議為例，不論是李登輝或陳水扁，對日忍讓換來的只有漁民的委屈與日本的得寸進尺 ; 國民黨執政後，馬英九總統對魚權、主權寸步不讓，該護漁就護漁、該保釣就保釣，最後不僅日本首次因為撞沈台灣漁船正式道歉，台日更在2013年以「主權不能退讓或分割，但資源可以分享」為共識基礎，簽訂台日漁業協議，為台灣漁民爭取超過7萬多平方公里的作業海域。

郝龍斌說，他在推動反日本和災區食品公投時，也承受日本方面極大的壓力，不僅透過民進黨政府施壓，更宣稱要向世界貿易組織（WTO）提出告訴，但如果背後站的是民意、是道理，我們又何必害怕日本的威脅？公投的結果也證明了只要台灣人能團結在一起，台灣絕對有底氣與日本平起平坐。

郝龍斌也說，這次蔡英文提出與日方進行「安保對話」遭日本拒絕一事，就是一部沒套好招的獨角戲，蔡英文一廂情願的提出邀約的同時，不僅外交單位與國安單位沒有掌握日方態度，府方更沒有對相關狀況進行評估，更糟糕的是，因為台灣執政方長期媚日的態度，讓日本拒絕台灣時根本不會有壓力，誰會與一個只會諂媚自己的人平等對話？