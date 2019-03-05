郭國文拚立委 推南科擴大基地、建新市政中心政見

2019-03-05 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市立委補選民進黨參選人郭國文今天推出「台南雙城新核心」科技產業重鎮及新市政中心政見，主張新市政中心在南科區最合適，且南科發展已趨飽合，需再規劃新基地，擴大台南經濟發展；農委會前副主委李退之則呼籲謝龍介，不要再和過去那樣，「一再反對興建新市政中心、阻擋南科與台南發展」。謝龍介今天北上受訪，仍未對指責回應，

郭國文表示，南科園區繼新竹科成為台灣最重要的科技產業重鎮，一、二期發展至今已不敷使用，為了南科長久發展，他提出增設南科第三期基地及台南新市政中心政見，作為台南發展的「新引擎」。

郭表示，「台南雙城新核心」有三大優勢，第一擴大南科效應，第二位於大台南地理中心，交通便利，第三是政經雙引擎效率翻倍。他說，當年任市議員時就提出新市政中心設在南科地區最適合，市府最後選出三個南科附近用地，包含南科特定區ＡＢＣ區周邊地區、善化目加溜灣大道北側地區、新市看西農場周邊地區。

郭國文建議，最終應選擇兩地作為未來台南政治及經濟的雙核心，一作為新市政中心，一作為南科新三期用地，以擴大南科的產能及經濟發展，未來入國會後會全力推動預算及用地開發。

為郭國文助選的李退之則呼籲謝龍介，別再反對新市政中心興建，阻擋南科區的發展，應考量台南縣市融合與長久發展，協助推動新市政中心與南科三期的開發。