台南農產外銷拚經濟 將出口金鑽鳳梨325貨櫃

2019-03-05 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南農產外銷拚經濟！台南市農業局今在市政會議指出，已媒合近10家貿易商，成功採購金鑽鳳梨近325貨櫃，將陸續出口，並與全聯通路合作，預計5月上架台南農漁產品，未來市府會持續行銷農產品，維持產銷平衡。

台南市長黃偉哲表示，農業局務必即時掌握天然災害對農作物的影響，在第一時間提供農漁民防災建議，並透過各種宣傳途徑，提供災損補助的申請管道，另外，台南市的農產外銷正確訊息及數據須提供外界，避免以訛傳訛，強化台南農產品的形象。

農業局指出，台南市鳳梨年產量7萬5208公噸，占全台14到15%，僅次於屏東縣，年產值約17億元。今年度可採收面積較去年增加，且冬季氣候溫暖，產期較往年提早2到3周，預估今年度總產量將較去年增加1到2成，盛產期間提前為3月到5月，外銷約占總產量5%，內銷95%。