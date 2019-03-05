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為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評

太陽會后羿？朱立倫下車熱情擁抱韓國瑜

2019-03-05 14:59聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

宣布參選2020總統的新北市前市長朱立倫今天下午拜會高雄市長韓國瑜，朱立倫表現熱情，一下車就主動擁抱韓國瑜，兩人互動引發外界關注與解讀。

朱韓之前即相約在228連續假期後會面，但未特別說明會面理由，外界認為是朱立倫要爭取韓國瑜的支持，爭取國民黨總統初選出線，朱順便探望在高雄市擔任副市長的新北市前副市長李四川。

韓國瑜今天下午親自到市府門口迎接朱立倫，朱一下車後，韓上前握手，朱立倫隨即主動擁抱韓國瑜，韓接著向朱的幕僚江俊霆握手致意，朱又拉著韓搭肩往前走，互動熱絡，朱還說兩人是老朋友了，越看越有趣。 　    

韓國瑜朱立倫

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