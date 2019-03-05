2025電價將大漲三成 台大醫：謊言堆砌出的能源政策

2019-03-05 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



經濟部長沈榮津昨天說，以每年平均電力需求成長率最大值1.86%估算，2025年電價將比2017年大漲三成。台大醫院前副院長王明鉅細數經濟部一路「搖擺」說詞，痛批這是謊言堆砌出的能源政策，正在公然搶劫我們的錢。

王明鉅下午在臉書PO文指出，民進黨2016年大選時高喊非核家園，2025再生能源要達到500億度。2015年11月當時的經濟部能源局發出聲明，指「2025年再生能源發電500億度遙不可及」，

2017年5月16日，民進黨執政即將屆滿1周年的前3天，經濟部又發出了聲明，再生能源由105年發電量占全國總發電量比例約4.8%，於109年提高至9%，並於114年達成20%目標。

再生能源達到20%的能源政策目標，在1年半裡面竟然從「完全不切實際」、「遙不可及」，變成了可以達到的目標。而且最諷刺的是，兩份聲明稿是由同一個發言人具名。

去年公民投票之前，他就質疑過經濟部能源局故意低估2018年到2025年的發電量，大選與公投前3天，能源局發聲明稿罵他是錯誤言論。

今年2月18日，2018年全年的發電量高達2736億度比之前所預估的2680億度足足多出56億度2%之後。我po文再度質疑能源局是「故意低估」，能源局澄清電力需求推估增加係納入大型投資案及台商回流。

王明鉅說，經濟部去年11月21日說2018到2025用電成長率0.6%，還說什麼經濟成長與用電需求脫勾是國際趨勢。三個月之後卻忘了這些國際趨勢，又「突然」發現2018到2025用電成長率竟然是原先預估的0.6%的3倍高達1.86%。

只有三個月，只差了一個大選與公投，這麼離譜的用電成長預估，不是為了替要花2兆去買的離岸風電護航，難道真的是能源局的同仁們能力真的這麼差，所以對於用電成長預估錯得離譜嗎？

現在經濟部提出新的2025年的合理預估用電量是3112億度。照經濟部的規劃，再生能源仍然占比20%，2025年再生能源要發電623億度。

水力、生質能與廢棄物，如果仍然只有80億度(實在也無法更多)。就算離岸風電可以發電時間更多達到4200小時，所以發電量可以更多達到232億度，2025年的再生能源要達到占比20%，仍然有40億度電的缺口。

再生能源，竟然在2019年3月奇蹟似的不但可以達到500億度，甚至還能突破600億度。這是真實的估計? 還是又是另一個用來唬弄台灣民眾的謊言？