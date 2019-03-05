為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評

2019-03-05 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌將在3月8日訪美國，今天市務會議後記者會，有媒體詢問是否有與台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜出訪較勁的意味？林右昌表示，每個縣市長安排出訪都有他的考量，事先也不會討論，因此沒有較勁的問題。但他說，這陣子吵吵鬧鬧，有人批韓市長怎麼樣、柯市長怎麼樣，這都是沒有必要的，城市外交及縣市長出訪，可以突破目前外交困境，很必要而且非常重要，沒有必要加以批評。

林右昌說，他這次出訪美國，要去國務院、美國白宮等相關單位，受到的待遇與訪問的層級非常高，和柯市長是一樣的，但要拜會的單位更多，他很感謝各單位的協助，也會拜訪國會，並會晤一些議員。

媒體詢問是否有與台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜「較勁」的意味？林右昌表示，每個縣市長安排出訪都有他的考量，事先也不會討論，因此沒有較勁的問題。但他說，這陣子吵吵鬧鬧，有人批韓市長怎麼樣、柯市長怎麼樣，這都是沒有必要的，沒有一個市長是去玩的，城市外交及縣市長出訪，在目前的外交困境，很必要而且非常重要。

林右昌表示，國人要了解，以台灣現在外交困境，縣市長出訪是非常重要，而且是必要的，不會受到干擾，因為不管是總統、副總統、行政院長等並不是每一個國家都能去訪問的，唯有城市外交才能突破目前台灣的外交困境。