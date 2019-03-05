【即時短評】朱立倫會韓國瑜 不失分就是加分

2019-03-05 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李光儀 ╱即時報導



朱立倫下午將拜訪高雄市長韓國瑜，這當然是充滿濃濃政治意味的會面。雖然未必對總統大選格局造成決定性的影響，但至少就國民黨的黨內初選而言，還是有相當程度的宣示作用。

首先就最明顯的效果來說，如今「韓流」已成台灣政壇不可忽視的現象，民進黨和柯文哲都尚且必須分別透過「打韓」和「蹭韓」爭取聲量，對國民黨而言當然更是如此。朱立倫做為國民黨總統初選的參與者，此時當然不會放棄這樣的舞台，擴大自己的支持聲量。

其次就檯面下的動機來看，此行不無「破冰」兼「闢謠」的用意。不久前，韓國瑜的核心幕僚與親王金平名嘴接連爆料，說韓國瑜「不可能挺朱立倫」，還說韓朱兩人在市長選戰時曾有嫌隙。這些政治動作，相當程度分化了韓朱關係。兩人會面，對於先前這些傳言，自然能產生若干澄清效果。

韓朱兩人目前一個是高雄市長，一個是沒有公職的準總統參選人，職務上交集不多，若認為兩人見面會有甚麼實質的成果，恐怕是過度期待；朱立倫當然不會白目的要韓國瑜支持自己，韓國瑜也不可能在會面時說自己總統初選挺誰不挺誰。

事實上，從整個選戰的大局看，韓國瑜此時也不太可能在總統黨內初選中偏袒或押寶任何一方。首先是對韓來說，保持等距才是累積自己政治資本的最好方式；其次是韓國瑜迄今仍未對是否參選總統明確表態，換句話說，在他明確表態甚至正式登記前，韓和朱、王、吳都是潛在的可能對手。朱立倫的拜訪，不僅僅是對朱有利，同樣有利於墊高韓國瑜的政治高度。

當然，必須關切的是，韓國瑜是吳敦義欽點去高雄選市長的，選戰過程又得力王金平幫助甚多，於情於理，韓國瑜都不可能因為一次會面就決定「挺朱」或「不挺吳王」，但朱立倫的政治動作，只要能凸顯韓國瑜「三不相幫」甚或「不反朱」，對於目前朱在黨內的初選情勢來說，就已是加分了。