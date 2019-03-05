蔡英文盼與日安保對話遭拒 郝龍斌：沒套好的獨角戲

2019-03-05 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡英文總統日前拋出，盼與日本政府進行「台日安保直接對話」，但遭日本外務省公開回絕。國民黨副主席郝龍斌中午在臉書表示，對此結果不意外，過去歷史跟經驗都告訴我們，與日本互動時委屈不僅沒辦法求全，求來的往往是日方的好幾拳。

郝龍斌批評，蔡總統此次一廂情願拋「安保對話」，不僅外交、國安單位未掌握日方態度，府方也未評估狀況，根本是一部「沒套好招的獨角戲」。郝更揶揄，因蔡政府長期媚日，讓日本拒絕台灣根本沒壓力，誰會與一個只會諂媚自己的人平等對話？

郝龍斌說，與日本互動要立場堅定，才能換來平等對話；像釣魚島爭議，不論前總統李登輝或陳水扁都對日忍讓，結果換來漁民委屈與日本得寸進尺；前總統馬英九對漁權、主權寸步不讓，該護漁就護漁、該保釣就保釣，日本才首度因撞沈台灣漁船道歉。

郝龍斌更提到，正是在馬政府執政立場堅定下，2013年才與日方以「主權不能退讓或分割，但資源可以分享」為共識基礎，簽訂台日漁業協議，為台灣漁民爭取超過7萬多平方公里作業海域。郝說，反核食公投也證明，台灣有底氣與日本平起平坐。

郝龍斌批評，蔡政府執政以來，我國漁民被欺負，駐日代表卻酸台灣漁民神出鬼沒難保護，還幫日方辯解只是依法行政；核食輸台爭議時，衛福部、外交部也替日方辯稱日本食品不一定是核災食品，這樣的態度不要說日本人，大多數台灣人都瞧不起；這樣的態度又怎能期待當台灣提出安保對話時，日方會給台灣好臉色？