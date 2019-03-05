蘇貞昌提醒陸不放棄武力 韓國瑜：放心，也絕不帶掃帚

2019-03-05 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜預計22日至28日訪港澳、大陸深圳和廈門等城市，對行政院長蘇貞昌提醒他中國大陸不放棄武力，希望他不要被政治框架綁住，韓今受訪重申，他訪陸絕對會謹守分際，且他當團長，「絕對不會帶著一根掃帚去中國大陸。」

蘇貞昌日前在立法院備詢時說，身為一個台灣人，他有一顆保護國家的決心，「就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底！」言論引發熱議。如今韓國瑜即將訪陸，蘇貞昌也提醒韓，指中國大陸不放棄武力，希望他不要被政治框架給框住。

韓國瑜說，謝謝蘇提醒，他再重申一遍，高市府去中國大陸南方城市拜訪，絕對會謹守分際，去拜訪完全是幫農漁產品找通路，也希望吸引更多觀光客來高雄觀光旅遊，「且韓國瑜當團長，絕對不會帶著一根掃帚去中國大陸」，請中央放心。

對陸委會主委陳明通說韓此行出訪，中央、地方溝通良好，他很放心。韓國瑜也說，「請放心，中央完全不用擔心，我們一定會謹守分際跟法令規範」，而且他的定位也很清楚，百分百經濟，所以只有拜訪南方城市，而他也有信心，此行在商業上一定會有一點突破。