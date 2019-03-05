綠委強勢動員 同婚專法二讀過關

2019-03-05 13:32 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



藍營立委5日於立法院院會堅決反對同婚專法草案逕付二讀。（photo by 施養正/台灣醒報） 分享 facebook 同婚專法逕付二讀！行政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，5日在立法院闖關，民進黨團打算以人數優勢逕付二讀，並進入一個月「協商冷凍期」，儘管國民黨與親民黨在議場極力反對，但最終表決結果仍以59票贊成，24票反對，闖關成功，草案將進入二讀程序。

表決過程中，國民黨團偕同親民黨團要求將專法退回程序委員會審查，國民黨團發言人吳志揚認為，草案並未落實「程序正義」，應該對於立法程序充分討論後再逕付二讀，才能讓大家服氣。不過由於綠營佔有人數優勢，因此在「退回程序委員會」的表決中以23對66「挑戰失敗」。

時代力量黨團總召徐永明表示，原則上支持政院草案，也支持該草案在立院逕付二讀，讓延宕多時的婚姻平權法案盡速落幕。但同黨立委林昶佐則說，政院草案對於跨國婚姻、收養及人工生育的部分並未著墨，時代力量也草擬自己的版本，會視立院決議，再於最適合的時機正式提出。

親民黨立委陳怡潔則質疑，行政院長蘇貞昌在專法草案的推動時程上過於迅速，明明距離524大限還久，為何趕著送交立院？其中是否有政治考量？對此，蘇貞昌四兩撥千斤的回應，大法官解釋等同憲法效力，行政院依法行政，至於立法院如何運作，行政院都尊重。

蘇貞昌說，民意公投的結果不修民法，行政院就不動民法；公投說訂定專法就訂專法，絕對沒有便宜行事，不論性傾向如何，都身處同個天地之間，應該寬容尊重對方。

據了解，民進黨團日前已形成共識，多數立委都建議，繞過委員會程序，直接讓此案在逕付二讀後進入一個月「協商冷凍期」。為避免任何「意外」，民進黨團發布甲級動員令，要以人數優勢讓專法草案在立法院闖關成功。

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