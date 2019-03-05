親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
同婚法立法對決
斑馬線設計缺失
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

憂棄保？吳子嘉公布民調 謝龍介道出臉色鐵青原因

台灣行人欲斷魂：借鏡日本的「交通戰爭」與道路交通法

綠委強勢動員 同婚專法二讀過關

2019-03-05 13:32台灣醒報 記者施養正╱台北報導

藍營立委5日於立法院院會堅決反對同婚專法草案逕付二讀。（photo by 施養正...
藍營立委5日於立法院院會堅決反對同婚專法草案逕付二讀。（photo by 施養正/台灣醒報）
分享
同婚專法逕付二讀！行政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，5日在立法院闖關，民進黨團打算以人數優勢逕付二讀，並進入一個月「協商冷凍期」，儘管國民黨與親民黨在議場極力反對，但最終表決結果仍以59票贊成，24票反對，闖關成功，草案將進入二讀程序。

表決過程中，國民黨團偕同親民黨團要求將專法退回程序委員會審查，國民黨團發言人吳志揚認為，草案並未落實「程序正義」，應該對於立法程序充分討論後再逕付二讀，才能讓大家服氣。不過由於綠營佔有人數優勢，因此在「退回程序委員會」的表決中以23對66「挑戰失敗」。

時代力量黨團總召徐永明表示，原則上支持政院草案，也支持該草案在立院逕付二讀，讓延宕多時的婚姻平權法案盡速落幕。但同黨立委林昶佐則說，政院草案對於跨國婚姻、收養及人工生育的部分並未著墨，時代力量也草擬自己的版本，會視立院決議，再於最適合的時機正式提出。

親民黨立委陳怡潔則質疑，行政院長蘇貞昌在專法草案的推動時程上過於迅速，明明距離524大限還久，為何趕著送交立院？其中是否有政治考量？對此，蘇貞昌四兩撥千斤的回應，大法官解釋等同憲法效力，行政院依法行政，至於立法院如何運作，行政院都尊重。

蘇貞昌說，民意公投的結果不修民法，行政院就不動民法；公投說訂定專法就訂專法，絕對沒有便宜行事，不論性傾向如何，都身處同個天地之間，應該寬容尊重對方。

據了解，民進黨團日前已形成共識，多數立委都建議，繞過委員會程序，直接讓此案在逕付二讀後進入一個月「協商冷凍期」。為避免任何「意外」，民進黨團發布甲級動員令，要以人數優勢讓專法草案在立法院闖關成功。

【更多精采內容，詳見

行政院時代力量民進黨

相關新聞

韓國瑜訪中拚經濟 柯Ｐ：市長不是外交部長

2019-03-05 10:35

黃昭順質詢嗆不滿意就回去 蘇貞昌說完謝謝真的回座

2019-03-05 12:44

柯文哲嗆社會「假掰」 連勝文：再怎麼假也假不過他

2019-03-05 10:57

蔡英文盼與日安保對話遭拒　郝龍斌：沒套好的獨角戲

2019-03-05 13:54

蘇貞昌提醒陸不放棄武力 韓國瑜：放心，也絕不帶掃帚

2019-03-05 13:41

韓國瑜訪陸 張小月：若有需要海基會願協助

2019-03-05 13:30

蘇貞昌收手繪卡片變溫柔 「我頭髮比漫畫裡多」

2019-03-05 13:30

蘇貞昌：贊成嚴審中國官員來台

2019-03-05 13:26

藍籲參加初選或徵召 韓國瑜：都尊重、沒意見

2019-03-05 13:13

影／兩岸攻防砲火猛　蘇揆：民主協商就是被「吃掉」

2019-03-05 13:00

立院程委會召委 郭正亮柯志恩出任

2019-03-05 13:00

暖冬方案核銷慢　綠委爆：業者甚至想跟蘇貞昌借錢

2019-03-05 12:56

警政高層異動 侯友宜：尊重警政署一條鞭

2019-03-05 12:51

台南農產品前進日本東京國際食品展 謝長廷出席推銷

2019-03-05 12:34

陳明通：所謂的「習五條」就是統一

2019-03-05 11:33

日方不考慮安保對話 外交部：有收到日方訊息

2019-03-05 11:14

高雄區長戶所主任大調動 韓國瑜落實拚經濟

2019-03-05 10:58

台中綠營議員批柯呈枋「冗員」參事 要求列席備詢

2019-03-05 10:54

中阻台參與世衛疫苗會議 鄭文燦將向美說明

2019-03-05 10:44

日政府不考慮與台灣安保對話 蘇貞昌：尊重

2019-03-05 10:42

游錫堃：蔡總統已反省改變 呼應社會脈動

2019-03-05 10:38

聯王制韓？ 柯文哲：我跟國民黨有什麼關係？

2019-03-05 10:24

蘇揆：樂見地方首長登陸 勿被中國政治框架框住

2019-03-05 10:14

韓國瑜以九二共識為前提赴陸交流？陳明通：假議題

2019-03-05 10:02

日本打臉蔡英文的安保對話？蘇貞昌回答前頓了一下

2019-03-05 09:39

韓國瑜將訪陸 蘇貞昌：中央職權部分要小心謹慎

2019-03-05 09:31

當兵就是浪費時間？鄭文燦：國防是台海和平的前提

2019-03-05 09:12

林濁水再酸韓國瑜：性子敏感直比林黛玉

2019-03-05 08:35

林濁水9問吳敦義 孫大千批：鬼打牆的邏輯繞口令

2019-03-05 08:27

鄭文燦：兩岸城市交流 北京對藍綠差別待遇

2019-03-05 08:11

與我安保對話？ 日本政府不考慮

2019-03-05 00:27

蘇啟誠家屬 盼以制度或法律對付假新聞

2019-03-05 00:23

兩岸合作？張善政籲先通過馬英九時代的這個提議

2019-03-05 00:04

呂秀蓮提和平中立公投併大選 今遞萬份連署

2019-03-05 00:02

長期關注人權 律師林詩梅接任黨產會委員

2019-03-04 23:48

蔡英文提安保對話日方冷回應 學者：台灣成麻煩製造者

2019-03-04 22:50

NHK專題討論蘇啟誠之死 家屬發聲明盼讓其犧牲有意義

2019-03-04 21:54

重啟核四公投綁大選 中選會：假設性問題難回答

2019-03-04 21:00

再喊世代交替 連勝文：懇請資深區域立委轉任不分區

2019-03-04 20:51
看更多

熱門文章

吳子嘉公佈民調讓謝龍介臉色鐵青 網：吳操作棄保

2019-03-05 10:34

傘兵秦良丰要從三總出院了 童綜合急診醫師這麼說…

2019-03-05 04:01

林濁水9問吳敦義 孫大千批：鬼打牆的邏輯繞口令

2019-03-05 08:27

綠營有多怕韓國瑜選總統？你看「卡韓3招」匆忙啟動…

2019-03-05 08:00

台南立委補選最新民調 謝龍介38％、郭國文26%

2019-03-04 21:01

影／吳子嘉爆料蔡英文討厭扁、昌 2020恐政權不保

2019-03-04 17:19

驚！中共轟六前推至廣東興寧機場 距台450公里

2019-03-05 01:54

「韓國瑜大山」強遮四個太陽！韓總門檻只有他曾超越

2019-03-05 09:00

3月22至28日訪陸 韓國瑜重申：不碰中央權責事務

2019-03-04 15:29

韓國瑜選總統？ 沈富雄代擬四點參選聲明

2019-03-04 14:13

吳子嘉公佈民調他臉色鐵青？ 謝龍介回應： 是有嚇到啦

2019-03-05 12:51

蔡總統要與日安保對話 日外務省：沒有這樣的考慮

2019-03-04 17:47

潛艦國造秘密會議他領軍 裝備輸出許可攤開看

2019-03-04 18:37

高嘉瑜節目主持新造型 公主頭不見了......

2019-03-04 14:16

蔡英文提安保對話日方冷回應 學者：台灣成麻煩製造者

2019-03-04 22:50

同婚專法逕付二讀 這5個綠委棄權不投票

2019-03-05 10:35

108年海軍敦睦艦隊 女艦長黃淑卿上陣出訪

2019-03-04 17:13

韓國瑜宣布：3月22至28日將出訪香港、澳門、深圳

2019-03-04 15:16

林濁水再酸韓國瑜：性子敏感直比林黛玉

2019-03-05 08:35

同婚專法今闖關 綠黨團甲級動員 幸福盟赴政院抗議

2019-03-05 00:18

被林濁水酸體虛 韓國瑜回敬林「像一顆酸梅」

2019-03-04 20:51

兩岸合作？張善政籲先通過馬英九時代的這個提議

2019-03-05 00:04

新北立委補選最新民調 鄭世維40％、余天36％

2019-03-04 20:48

王見王！朱立倫下午將與韓國瑜會面

2019-03-05 11:43

【重磅快評】林黛玉吃酸梅補身體 韓國瑜力戰神隱少女

2019-03-05 09:18

統促黨要直接上門 館長：證明你們就是黑道

2019-03-04 18:03

韓國瑜擔任黨主席？ 王鴻薇：這不是很好的主意

2019-03-04 16:04

韓國瑜將登陸「不碰中央權責 請陸委會放心」

2019-03-05 00:04

高市最大選區變搶手 第一選區7人爭逐立委

2019-03-04 18:31

是否參選總統？ 韓國瑜需速解套

2019-03-04 18:16

韓國瑜訪中拚經濟 柯Ｐ：市長不是外交部長

2019-03-05 10:35

推西行！柯文哲仿網美戴墨鏡 台北西區知識通通難不倒

2019-03-04 20:51

與我安保對話？ 日本政府不考慮

2019-03-05 00:27

NHK專題討論蘇啟誠之死 家屬發聲明盼讓其犧牲有意義

2019-03-04 21:54

日本打臉蔡英文的安保對話？蘇貞昌回答前頓了一下

2019-03-05 09:39

兩岸小組首召開／陳致中與會 韓國瑜強調沒黑箱

2019-03-05 00:09

民調小贏余天 鄭世維：余天大哥說贏我20%耶？

2019-03-05 11:01

再喊世代交替 連勝文：懇請資深區域立委轉任不分區

2019-03-04 20:51

柯文哲稱「我不是部落客」 王世堅反酸：他明明是始祖

2019-03-04 15:19

余天：希望三重鄉親暖流幫忙抵抗韓流

2019-03-04 17:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top