蘇貞昌收手繪卡片變溫柔 「我頭髮比漫畫裡多」

2019-03-05 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今在立法院備詢時，為兩岸議題與同婚專法力戰在野黨立委陳怡潔與黃昭順互嗆，被媒體稱為霸氣外露，但隨後他臉書放上民眾力挺他們施政的手繪卡片，文字變得溫柔，且感謝民眾肯定，「我們會繼續努力，繼續給有需要的人民暖氣。」

親民黨立委陳怡潔今日質詢著重在兩岸開戰與否，以及政府會阻止兩岸學者交流。蘇貞昌則維持一貫論調，強調我國不畏戰不挑戰，且隨時應戰的準備不限於中國，只有做好戰爭準備，才有和平的可能，任何國家再強再大，台灣都會讓他付出代價。

卡關學者交流部分，蘇貞昌則表示，政府認為平等互惠學術交流都很好，因此都會支持，但接著彷彿替陳怡潔上課，解釋在中國共產黨歷史上，民主協商是共產黨特有名詞，也是國民黨被中國共產黨一步一步吃掉的過程，現在則轉換成中華人民共和國的「政治協商會議」，簡稱政協，這番話引發陳怡潔不滿，一度要求道歉。蘇貞昌最後還質疑陳怡潔僅不斷批評政府，是否也要批評對岸領導人習近平？