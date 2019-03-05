藍籲參加初選或徵召 韓國瑜：都尊重、沒意見

2019-03-05 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



韓國瑜昨晚間接受政論節目訪問，聽了現場來賓對他選總統的意見後說「心頭像小鹿一樣怦怦亂跳」，但也強調現在沒有想那些，「不要吃碗內看著碗外」。韓國瑜今受訪重申，現在重要是把市政做好，他也一直在衝高雄經濟。對國民黨內人士希望他參加總統初選或徵召，他表示尊重、沒有意見。

韓國瑜昨晚上政論節目，被問到「到底選不選總統？」他笑答「幫我們高雄多多祝福，我們一定要把經濟衝起來，如果經濟衝不起來，怎麼跟高雄市民交代？」再被追問是否不便回答？韓回：「沒有，我現在沒有想到那個，不要吃碗內看著碗外，把份內工作做好。」

前民進黨立委沈富雄說，如果總統選輸了，回去當市長，選贏了，總統由當高雄市長出任，對高雄市沒有不好。前國民黨立委林郁方則說，韓若要選總統，就要參加國民黨第一階段初選，如果第二階段出來，會天下大亂。

韓國瑜聽後笑說，「心頭像小鹿一樣怦怦亂跳，下次再跟大家報告！把份內工作做好！」

韓國瑜今上午受訪時，被問到說小鹿亂撞，是否「心癢癢」？韓國瑜說，「沒有啦，沈富雄沈大老跟我鼓勵，開玩笑講心跳小鹿，沒有什麼啦，我們現在把市政做好。」

對於不要吃碗內看碗外的說法，韓國瑜說，他再三重申，這段時間，他一直在衝高雄經濟，像澳門一年1萬人在泰國曼谷醫療檢查，他希望澳門能把醫療健檢1萬人，轉到高雄健檢，「像這些我們每天在做，只是不想太多張揚」。

韓國瑜說，3月8日高雄正式啟動醫療觀光，「我每天事情在做，都是衝高雄」，如果客源能大量進到高雄，前2天是醫療健康檢查，第3天到第6天是旅遊，第7天拿了健康報告回到澳門，這是多好的一件事，「像我每天都在做這個事情，這才叫吃著碗內、不要眼睛看著碗外的意思」。

對林郁方希望他要選就參加第一階段初選，韓說，「尊重類似這樣講法。」 國民黨北市議員鐘小平則建議黨中央乾脆徵召韓國瑜，韓也回：「也是尊重這個講法，我都沒什麼特別意見。」