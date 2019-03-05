綠想公投脫鉤大選 立委批就是為卡「核能減媒」公投

2019-03-05 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



去年底九合一選舉民進黨慘敗，為了避免重蹈去年底公投綁大選選務亂象，以及爭議法案影響2020 大選，民進黨多位立委連署提案修法，讓公投與大選脫鉤。

親民黨立委陳怡潔今天質詢行政院長蘇貞昌，陳提到，行政院跨部會議協商已確定公投法修法方向，會讓公投得以與選舉脫鉤，2020大選是不是就不會出現公投案綁大選？是否是要避免對執政黨有利的公投案有機會綁大選，反之，就不綁大選？陳也提到，去年「反空污」、「反深澳」、「以核養綠」三公投過關，嚴重打臉民進黨2025非核家園政策，民進黨要讓大選脫鉤，不就是為卡以核養綠二階段「核能減媒」公投？

蘇貞昌回應，目前公投大選是否脫鉤，還沒有定案，會研議將過去各種情況的利弊分析，基於民意檢討，不過公投法修法，也都要經過立法院，蘇表示，民進黨政府從不害怕公投，是國民黨將公投視為洪水猛獸，有什麼好或壞，都需要不斷檢討，這是政府的責任，至於檢討的草案，還是需要經立法機關通過。