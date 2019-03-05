吳子嘉公佈民調他臉色鐵青？ 謝龍介回應： 是有嚇到啦

2019-03-05 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



美麗島電子報董事長吳子嘉昨天在政論節目當中公佈台南第二選區立委補選民調，候選人謝龍介也在現場，臉色凝重，網友解讀為擔心棄保效應發生 ，但是謝龍介上午表示「應該不會啦！」

謝龍介表示，昨天聽到吳子嘉公佈民調當場確實是「著青驚(台語指受到驚嚇)」，因為吳子嘉之前一直講不會公佈民調 ，雙方也有這個默契，他在吳子嘉於節目當中說出來之前，一直都認為吳不會公佈，所以突然聽到吳突然說出來才被嚇了一跳。

他表示，民調結果與國民黨自己做的內部民調數字是差不多的。至於是不是可能產生棄保的效應，他認為應該不會成功，因為民進黨經過黨內初選有裂痕，陳筱諭才會脫黨參選，所以支持陳筱諭的票不會投給郭國文。

他表示，同時民進黨台南市黨部昨天公佈了一份誤導式的民調，吳子嘉的民調剛好也可以消毒。

民進黨台南市黨部昨天公佈民調指支持郭國文選民的投票意願，比支持謝龍介選吳的投票意願高出一成，但是並未公佈兩人支持度的高低。 媒體事後詢問，市黨部表示兩人的支持度互有高低，但是相差大約只有1%，仍然在纏鬥當中。

謝龍介認為，市黨部並沒有把宅調的全部內容公布，只公佈了一部份很容易誤導選民認為郭國文的支持度比他高出一成。

昨日政論節目「關鍵時刻」上，吳子嘉解釋突然決定公佈民調的原因在於，目前坊間充斥著一些假的民調數字意圖影響選情，他擔心會影響民眾「基層民眾被誤導亂簽賠不起」，決定公開民調數字。

主持人劉寶傑問他不擔心公佈之後「被民進黨開除定了」嗎，他則表示還是應以大局為重。

美麗島電子報的民調數字顯示台南第二選區候選人的支持率，國民黨籍的謝龍介29.1%、民進黨候選人郭國文22.1%，無黨籍參選人陳筱諭則為8.8%。

資深媒體人黃暐瀚分析謝龍介領先了郭國文7%，表面上看起來不是太多，但因補選的投票率大概只有3成多，這樣的差距其實很難追上。

雖然民調數字領先，同在節目中的謝龍介卻一直呈現表情凝重的樣貌。