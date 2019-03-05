黃昭順質詢嗆不滿意就回去 蘇貞昌說完謝謝真的回座

2019-03-05 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委黃昭順今在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，黃對於蘇在面對其他委員答詢時批評國民黨表達不滿，蘇也指黃在質詢他是批評民進黨，最後黃不滿嗆「你不答詢你可以回去」，蘇貞昌一句「謝謝」就下台。黃在答詢結束後走到蘇貞昌座位旁邊斥責他是「最沒有愛、沒有包容、沒有度量的院長」。

黃昭順在質詢前，指蘇貞昌答詢其他委員時不斷罵國民黨，提醒蘇貞昌不要公開在質詢台上罵其他政黨，這樣不符合院長的高度。不過黃接下來批評民進黨在同婚專法逕付二讀，讓公投結果一點討論的時間都沒有，根本是嚴重打假球，遭蘇嗆，「你要我答覆不要罵國民黨，結果你質詢拼命罵民進黨」。

黃昭順接著批蘇剛剛罵國民黨是洪水猛獸，她要提出最嚴重的抗議。結果蘇貞昌面不敢色的說，「當年是這樣啊」，黃昭順不滿嗆，「你現在是怎樣，是以民進黨黨主席身分回答嗎？」蘇表示不是，是行政院長，黃昭順說，「那你就給我好好答詢」。

黃昭順接著詢問蘇貞昌，民進黨立委在立法院連公投綁大選都要修法，他怎麼看？蘇貞昌表是，他現在都還沒看到草案，要送立法院的草案一定要經過行政院院會通過，相關程序完備，完成討論後他才會看到。

黃昭順再問那現在公投法條文（公投綁大選）蘇貞昌支持嗎？蘇表示，我們現在都是依法行政。黃昭順要蘇貞昌明確表態是否「主張去修改公投綁大選」？蘇回應，他沒有提出任何主張，但相關的主政單位都會以立法院通過的法律、實際運作的結果以及社會進步的情況，去作出各方面研討的草案再送立法院審議。