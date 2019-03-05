台南農產品前進日本東京國際食品展 謝長廷出席推銷

2019-03-05 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



前進日本！2019東京國際食品展今起至8日開幕，台南市政府由副市長許育典率農業局及玉井之門等6家廠商參展，希藉此協助大台南優質農產品，提高國際能見度，駐日代表謝長廷也出席推銷台南優質農特產品。

東京食品展自1976年辦理迄今，已成為亞洲最具規模專業食品展，與「德國科隆食品展(ANUGA)」及「法國巴黎食品展(SIAL)」併列全球前三大專業食品展，這次安排在東京幕張展覽館展出，台南市政府從2007年起已是本市第13度參展。

農業局說，這次計有「玉井之門食品行」、「瓜瓜園企業股份有限公司」、「金嘉隆企業有限公司」茶葉蛋和鐵蛋系列產品、「豐喜食品（股）公司」選用台南在地食材研製的果凍和蛋糕產品、「天香堂養生人文事業有限公司」黑木耳露和養生紅藜銀耳露及榮獲2019神農獎並取得全球驗證(Global G.A.P)2020年東京奧運可採購食材的「品利農場」蜜棗。

今天上午食品展開幕，許育典致贈來自台南的蜜棗給駐日代表謝長廷，希望協助台南行銷，更期望透過東京奧運食材行銷，不僅在日本更讓全世界品嚐到臺南農產的美味。

許育典還帶了台南鳳梨酥及各式果乾、酪梨籽茶等於開幕會場大力行銷，希望明年有機會把優質台南鳳梨酥及更多優質農產品帶到東京食品展參展。

除參與東京國際食品展盛會，一行人昨也參訪豐洲果菜市場和福岡「中央青果批發市場」。豐洲市場為東京都的中央批發市場之一，為取代築地市場新建，昨參訪豐洲市場，見識了日本現代化市場經營規模，值得台灣借鏡，