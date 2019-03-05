婚權平台提醒國親黨團若反748號 結果會這樣

2019-03-05 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



今日行政院版的《司法院釋字748號施行法》於上午通過院會一讀，將逕付二讀。婚姻平權大平台發表聲明指出，對提出退回政院版草案的親民黨團與國民黨團，或未來將為反同團體在立院提出共同生活法的立法委員，如因程序延宕，於5月24日前未能完成任何立法，依據釋字第748號解釋，同志們即可以依照民法登記結婚，建議務必審慎考慮。

婚權平台表示，行政院為尊重公投結果，同時回應大法官釋字748號所規範的「婚姻自由之平等保護」，因此擬定了《司法院釋字748號施行法》 。行政院選擇未修改民法，而是另訂專法，已符合公投第12案結果。

婚權平台說，不論是「同性伴侶」或是「共同生活之家屬」，都不符合大法官所提的「婚姻自由之平等保護」而造成違憲的危機。 相信在立法院的委員們，都不希望看見社會的衝突與對立再持續，而是希望一起創造彼此尊重、和諧的台灣社會。

婚權平台重申，當初反同團體提出公投提案時，已在提案理由書中清楚表示公投主文仍須遵守釋字第748號解釋之要求，而後公投提案才通過中選會之審查，交付後續的連署。所謂「民法婚姻以外之其他形式」，就是代表不修改民法婚姻章，用專章或專法的立法方式來保障同志的婚姻自由之平等保護。

婚權平台認為，反同團體不僅是對自己的提案自己翻臉不認，同志團體尊重民主程序，接受專法形式，反同團體卻堅提違憲法案，令人難以接受。他們呼籲，請各界尊重並珍惜民主程序與台灣的民主憲政成果，同時為了修補公投後之社會撕裂，懇請各界為更加友善、尊重、和諧的社會一起努力。