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拚命掃街拉票扭傷腳 賴清德籲：大家不要放棄民進黨

2019-03-05 12:05聯合報 記者周宗禎╱即時報導

行政院前院長賴清德日前在台南市善化區為民進黨徵召的立委補選候選人郭國文拉票時，不慎扭傷了腳，引來各方關切。賴清德稍早在臉書貼上感謝大家關心的話，直說自己傷勢無恙，請大家放心，請重點是大家千萬不要放棄民進黨。

賴清德表示，雖然民進黨在2018年大選時遭逢挫敗，但是「 我們沒有放棄」， 請大家不要放棄民進黨，讓民進黨有機會能夠再次站穩腳步，為大家服務，3月16日一定要把票投給民進黨徵召的郭國文。

行政院前院長賴清德連日為郭國文拉票扭傷腳，今天發臉書感謝大家關心直說無恙。記者周...
行政院前院長賴清德連日為郭國文拉票扭傷腳，今天發臉書感謝大家關心直說無恙。記者周宗禎/翻攝
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