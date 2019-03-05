拚命掃街拉票扭傷腳 賴清德籲：大家不要放棄民進黨

2019-03-05 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



行政院前院長賴清德日前在台南市善化區為民進黨徵召的立委補選候選人郭國文拉票時，不慎扭傷了腳，引來各方關切。賴清德稍早在臉書貼上感謝大家關心的話，直說自己傷勢無恙，請大家放心，請重點是大家千萬不要放棄民進黨。